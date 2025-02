Egy magyar férfi gyilkolhatott meg két embert Floridában + videó

Azonban az ügy ezzel nem ért véget. A rendőrség szerint január 19-én szintén Zs. Zsolt végzett egy 71 éves férfival, akit egy Kia márkájú autó ülésén találtak holtan. Őt a biztonsági övvel fojtották meg.

Kiderült az is, a fiatalembernek már korábban is volt dolga az amerikai hatóságokkal. Tavaly egy fegyveres rablásban is részt vehetett.