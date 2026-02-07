Furcsa téli tudomány – Amit minden nap tapasztal, de ritkán gondol bele

hankó balázs

A duális képzés erősítéséről beszéltek a százhalombattai fórumon

A tárcavezető kiemelte a Széchenyi István Technikum és Gimnázium fejlődését, az ipari együttműködések szerepét, valamint azt is, hogy a következő időszakban új kulturális programok válnak elérhetővé a középiskolások számára.