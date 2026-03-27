Megdőlhet egy tévhit a mogyorófélékről

A vastagbélgyulladás, az ún. divertikulitisz kockázatát nem növeli a magvak fogyasztása tünetmentes időszakban, sőt akár enyhén csökkentheti is – derül ki a Semmelweis Egyetem tanulmányából.

2026. 03. 27. 5:15
A gyomor- és bélrendszer bármely területén, de leggyakrabban a vastagbélben kialakuló zsákszerű kiöblösödések, a divertikulumok jelenlétét divertikulózisnak nevezzük. Leggyakrabban a vastagbél falának leggyengébb helyén, főként az utolsó szakaszán (szigmabél) és a leszálló vastagbélben (colon descendens), ritkábban a vakbél (coecum) területén alakul ki – írja a egeszsegvonal.gov.hu. 

A divertikulumok többnyire csoportosan jelentkeznek, méretük általában 5-25 mm, de előfordulnak ennél jóval nagyobb tágulatok is. A betegség kialakulásához feltételezhetően a genetikai hajlam, a mozgásszegény életmód és a helytelen, jellemzően rostszegény étrend együttes hatása vezet.

A divertikulózis főbb tünetei

A divertikulózis többnyire nem okoz panaszt; az eltérés egyéb okból végzett vizsgálat során, véletlenszerűen derül ki. A ritkább esetben előforduló tünetes betegségben visszatérő enyhe hasi fájdalom jelentkezhet, mely étkezésre általában fokozódik, székletürítés vagy gáz ürülése után enyhül.

A fájdalom pontja a divertikulum elhelyezkedésétől függ, leggyakrabban az alhas bal oldalára lokalizálódik . Székrekedés, puffadás, hasi feszülés kísérheti. 

Ha a vastagbélfalán lévő apró tasakok begyulladnak, divertikulitiszről beszélünk, ami hasi fájdalmat, lázat és székelési zavarokat okozhat. Súlyosabb esetben tályog, átfúródás vagy bélelzáródás is előfordulhat – írja a semmelweis.hu.

A divertikulózisban szenvedők körülbelül 5 százalékánál végbélvérzés is előfordulhat, amikor egy kis ér megreped a divertikulumban. Ezt divertikuláris vérzésnek nevezik – írja a health.harvard.edu.

A divertikulózis gyakori, különösen az életkor előrehaladtával, 60 éves korukra az emberek körülbelül 40-60%-ánál fordul elő – írja a health.harvard.edu. A férfiak és nők hasonló arányban érintettek, de az előfordulás életkora nemenként és régiónként eltérhet. A betegek kb. tíz százalékánál alakul ki életük során gyulladás – írta a semmelweis.hu.

A Semmelweis Egyetem kutatásában mintegy 800 ezer ember adatait elemezték, hogy kiderítsék: indokolt-e a régen sokszor hangoztatott tanács, miszerint a betegségben szenvedőknek kerülniük kell a mogyoróféléket – vagy ez csupán városi legenda. 

A vizsgálatban gyakran fogyasztott magvak hatásait elemezték – pl. földimogyoró, mandula, dió, pisztácia, napraforgó- és szezámmag, valamint egyes kutatásokban a kukorica és a pattogatott kukorica. Összesen kilenc tanulmány eredményeit vetették össze a kutatók, ezek több mint kétmillió személy-évnyi* adatot dolgoztak fel, és nem találtak összefüggést a mogyorófélék fogyasztása és a divertikulitisz kialakulása között – sőt, több adat védő hatásra utalt.

A Semmelweis kutatói többféle módszert alkalmaztak az eredmények megbízhatóságának ellenőrzésére. Értékelték a korábbi tanulmányok minőségét és az esetleges torzításokat, majd összevont elemzéssel kiszámították a divertikulitisz kialakulásának kockázatát a mogyorófogyasztás függvényében. Vizsgálták azt is, hogyan befolyásolja az eredményeket, hogy a több mogyorófélét fogyasztók általában egészségesebb, rostban és zöldségben gazdag étrendet követnek, illetve hogyan változik a kockázat a fogyasztás mennyiségével.

A mogyoróféléket fogyasztók körében mintegy 11 százalékkal alacsonyabb volt a divertikulitisz kialakulásának kockázata, mint azoknál a pácienseknél, akik a tünetmentes időszakokban nem ettek magvakat, bár ez az eredmény statisztikailag nem volt szignifikáns. Amikor az elemzés az egészségesebb étrend általános hatását is figyelembe vette, a kockázati arány 0,75-re esett, ami 25 százalékos, statisztikailag igazolható kockázatcsökkenést jelent.

A dózis-válasz elemzés szerint a heti mérsékelt mogyoró- és magfogyasztás – legalább két adag, adagonként körülbelül 28 gramm – mintegy 5 százalékkal alacsonyabb kockázattal járt együtt. 

A jelenlegi nemzetközi irányelvek szerint tünetmentes időszakban nem kell kerülni a dióféléket, magvakat vagy a pattogatott kukoricát divertikulózis esetén. Az Amerikai Gasztroenterológiai Társaság (AGA) és a Brit Egészségügyi és Ellátási Kiválósági Intézet (NICE) is hangsúlyozza, hogy ezek az ételek nem növelik a kockázatot.

A divertikulitisz megelőzésben továbbra is a rostban gazdag étrend, beleértve a mérsékelt mogyorófogyasztást is, a rendszeres mozgás, az egészséges testsúly, a dohányzás kerülése és a tünetek figyelemmel kísérése a legfontosabb – írta a semmelweis.hu.

Divertikulitisz, azaz gyulladásos epizód esetén ajánlott mihamarabb felkeresni a házi- vagy kezelőorvost, aki tájékoztat a szükséges kezelésről, a diéta és szükség esetén az antibiotikum kúra részleteiről. A mostani kutatás eredményeinek megerősítéséhez további vizsgálatokra van szükség – írta a semmelweis.hu. 


 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál Tamás
idezojelekPanyi Szabolcs

Mata Haritól Panyiig

Pilhál Tamás avatarja

Dehogy hazaárulók, dehogy kémek, hanem hazafiak, akik az oroszok ellen harcolnak. Pont, mint a D–209 a KGB ellen. Vagy valami ilyesmi…

