Megdőlhet egy tévhit a mogyorófélékről

A gyomor- és bélrendszer bármely területén, de leggyakrabban a vastagbélben kialakuló zsákszerű kiöblösödések, a divertikulumok jelenlétét divertikulózisnak nevezzük. Leggyakrabban a vastagbél falának leggyengébb helyén, főként az utolsó szakaszán (szigmabél) és a leszálló vastagbélben (colon descendens), ritkábban a vakbél (coecum) területén alakul ki – írja a egeszsegvonal.gov.hu.

A divertikulumok többnyire csoportosan jelentkeznek, méretük általában 5-25 mm, de előfordulnak ennél jóval nagyobb tágulatok is. A betegség kialakulásához feltételezhetően a genetikai hajlam, a mozgásszegény életmód és a helytelen, jellemzően rostszegény étrend együttes hatása vezet.

A divertikulózis főbb tünetei

A divertikulózis többnyire nem okoz panaszt; az eltérés egyéb okból végzett vizsgálat során, véletlenszerűen derül ki. A ritkább esetben előforduló tünetes betegségben visszatérő enyhe hasi fájdalom jelentkezhet, mely étkezésre általában fokozódik, székletürítés vagy gáz ürülése után enyhül.

A fájdalom pontja a divertikulum elhelyezkedésétől függ, leggyakrabban az alhas bal oldalára lokalizálódik . Székrekedés, puffadás, hasi feszülés kísérheti.

Ha a vastagbélfalán lévő apró tasakok begyulladnak, divertikulitiszről beszélünk, ami hasi fájdalmat, lázat és székelési zavarokat okozhat. Súlyosabb esetben tályog, átfúródás vagy bélelzáródás is előfordulhat – írja a semmelweis.hu.

A divertikulózisban szenvedők körülbelül 5 százalékánál végbélvérzés is előfordulhat, amikor egy kis ér megreped a divertikulumban. Ezt divertikuláris vérzésnek nevezik – írja a health.harvard.edu.

A divertikulózis gyakori, különösen az életkor előrehaladtával, 60 éves korukra az emberek körülbelül 40-60%-ánál fordul elő – írja a health.harvard.edu. A férfiak és nők hasonló arányban érintettek, de az előfordulás életkora nemenként és régiónként eltérhet. A betegek kb. tíz százalékánál alakul ki életük során gyulladás – írta a semmelweis.hu.

A Semmelweis Egyetem kutatásában mintegy 800 ezer ember adatait elemezték, hogy kiderítsék: indokolt-e a régen sokszor hangoztatott tanács, miszerint a betegségben szenvedőknek kerülniük kell a mogyoróféléket – vagy ez csupán városi legenda.