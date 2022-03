Márki-Zay Péter maga a megtestesült, vegytiszta gyűlölet

Sokan, sokféleképpen kritizálták már Márki-Zay Pétert, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjét. A diplomatikusabb értékelések szerint összeszedetlenül, sokszor meggondolatlanul beszél. Van olyan baloldali kritikusa is, aki szerint „hülyeségeket” mond.

De amellett semmiképpen nem lehet elmenni szó nélkül, ahogyan Márki-Zay beszél. Ez a mindent elárasztó nyálkás gyűlölet. A beszédének visszatérő elemei az árulók, a pusztulás, a kisebbségek, vagy éppen politikai ellenfelek megsemmisítése. Ez utóbbi kapcsán kifejezetten riasztó, hogy bár leginkább „börtönről” beszél, de sokszor ezek a részek olyan tágabb kontextusba vannak beágyazva, amelyek kulcsszavai a „halál” és a „pusztulás”. Például amikor a „fideszes nyugdíjasok” haláláról lamentált.

Sajnos a Z. Kárpátok és egyéb jobbikosok karlendítésének árnyékában, amely bocsánatos bűnné vált a baloldalon, elcsépelt lenne azt írni, hogy az efféle kifejezéseket tucatjával tartalmazó szövegek leginkább a vészkorszakban voltak jellemzőek. De eddig talán nem is kell visszamenni, elég csak a Kuruc.info éljenzése közben a Parlamentbe gárdamellényben bevonuló jobbikosokra gondolni.

Mindeközben Márki-Zay egy olyan képet próbál vetíteni magáról, hogy ő egy hétgyermekes, konzervatív, templomba járó családapa, aki állítólag még a melegekért is kiáll. Ehhez képest egy olyan politikai hirdetést sikerült nemrég kitennie Facebook-oldalára, amit még a homoszexuálisokat tűzzel-vassal üldöző csecsen hadurak is megirigyelhettek volna. A videóban a melegeket láncostangás, orgiázó vadállatokként mutatták be, egyre hangosodó férfinyögések közepette, Szájer Józsefről készült bevágásokkal megfűszerezve. A videóval Márki-Zaynak sikerült elérnie, hogy a teljes LMBTQ-közösség kifejezze felháborodását, és azonnal követelje a videó eltávolítását. Pikáns helyzet jött létre: az állítólagos „gonosz, homofób” kormány legfőbb ellenfele ellen keltek ki az LMBTQ-szervezetek. Tegyük hozzá: jogosan.

Márki-Zay Péter gyakorlatilag sportot űz abból, hogy a magyar társadalom minden csoportját vérig sérti. Ez nem átgondolatlanság. Ez nem érzéketlenség, nem is tapintatlanság. Ez a gyűlölet.

A fentebb látható összeállításunk természetesen összevágás. Összeszedtük és egy csokorrá gyúrtuk mindazt a gyűlöletet, amely Márki-Zay száján naponta ömlik kifelé. Nem száz videóból vannak összevágva, ez mindössze három beszélgetés. Ezek a gyűlöletmagvak többnyire nem sűrűsödnek össze ennyire, bár ennek az ellenkezőjére is lehetne példákat hozni, amikor sűrű egymásutánban beszél az árulókról, a kisebbségekről, a börtönről és a halálról. Videónkban Márki-Zay Péter valódi arcát láthatják, koncentrált formában.

Azt pedig különösen fontos kihangsúlyozni, hogy a baloldal jelöltje arra kér felhatalmazást a választóktól 2022. április 3-án, hogy ez a düh, agresszió és gyűlölet végre olyan csatornákat kapjon, amelyet hatalomnak nevezünk, és amelyen keresztül kifolyatható. És aki azt hiszi, hogy ezt csak a Fidesz ellen fogja használni, az nézze végig a videót elölről. Az ellenzék tele van árulókkal. Az árulókkal pedig le kell és le is fog számolni. Áruló pedig bárki lehet.

