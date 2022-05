Kunhalmi Ágnes kikotyogta a baloldal vereségének egyik megdöbbentő okát

Most, hogy Felhévizy rendet tett az erkélyén, és immár szépen pompázik a balkon, úgy döntött, végre precízen albumba helyezi a régi képeslapgyűjteményét. Nagyon szép képeslapokat örökölt a nagypapájától, aki szinte megszállottan gyűjtötte a díszes régi lapokat. Azonban mind ez idáig egy fadobozban porosodtak a szebbnél szebb példányok. Félix rajong a történelmi képeslapokért, ezért nagy örömmel olvasgatja hétről hétre a Magyar Nemzet online felületén rendszeresen jelentkező Időutazás a magyar múltba című, régi képeslapokat bemutató sorozatot. A hírlapíró be is szerzett szép albumokat, amelyekbe tematikusan beleillesztheti a nagyapai örökséget. Már éppen el szerette volna kezdeni az édes műveletet, amikor egy barátja e-mailben átküldött neki két érdekes tartalmat. Az egyikben Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes gyakorlatilag vöröslő fejjel ordibált a Pesti TV riporterével, a másikban pedig Kunhalmi Ágnes őszintén vallott a baloldali bukás okairól.

Kerpel-Fronius szemrebbenés nélkül a jobboldali médiát hibáztatta a baloldal vereségéért. Még csak véletlenül sem merült fel benne, hogy esetleg az összefogás pártjai és természetesen Márki-Zay Péter okolható a minden eddigit felülmúló bukásért. Sőt a momentumos politikus magából kikelve ordibált az őt kérdező riporterrel, aki csak azt szerette volna megtudni, mi a véleménye a parlamenti mandátumok körüli „momentumos színjátékról”. Mindenesetre Kerpel-Fronius rendesen bemutatkozott, hiszen erről az oldaláról eddig nem ismertük a főpolgármester-helyettest, aki szerint a jobboldali orgánumok miatt nem jutottak el az emberekhez a baloldali ellenzék magvas gondolatai.

Az igazi fekete öves balosok nem képesek beismerni, hogy hibáztak, életképtelennek bizonyult az összefogás.

Schilling Árpád a következőket írta a vereség után:

„Ez az egész rettenetes. Olyan, mintha ránk tolatott volna egy kamion – írta szomorúan a Krétakör alapítója és vezetője. – Miközben ezer és ezer önkéntes dolgozott hősiesen, éjjel-nappal, fizetség nélkül, pusztán hazaszeretetből, szolidaritásból a magyarok jövőjéért és becsületéért aggódva. Kimondhatatlanul fáj, hogy látom a kétségbeesést azok arcán, akik mindent, de mindent megtettek azért, hogy Magyarország legalább egy centit emelkedjen a mocsárból.”

Alföldi Róbert színész, rendező rákontrázott Schilling kamionos hasonlatára:

„Csak közben ott is maradt. És szerintem az elkövetkező négy évben egyre nehezebb lesz az a kamion. Nem baj. Ez a hazám. De én akkor is büszke vagyok arra, hogy része vagyok egy európai, toleráns, liberális, befogadó kisebbségnek; és ha kisebbségben kell majd leélnem az életemet, akkor úgy lesz. Mert ez a hazánk.”

Molnár Áron, NoÁr sem a baloldalban kereste a választási vereségük okait:

„ezt a rendszert demokratikus úton nem lehet leváltani. Ez a szavazás egy rossz színház lett. Mi, szavazatszámlálók statiszták voltunk egy brutális rendszerben, jelenlétünkkel legitimáltuk ennek a hatalomnak a működését.”

Tehát nagyon úgy tűnik, hogy nem igazán sikerült a baloldalon a szembenézés a zakóval. Azonban van, aki a maga módján keresni kezdte, hogy mi is vezetett a méretes baloldali vereséghez. Kunhalmi Ágnes az Azonnalinak adott egy nagyon érdekes interjút, ahol gyakorlatilag kikotyogta, hogy a választási kampányban a külföldi, amerikai tanácsadók erőltették a putyinozást, ami szerinte hiba volt, mert a békére és a szociális ígéretekre kellett volna helyezni a hangsúlyt. Úgy fogalmazott, hogy Márki-Zay Péternek „volt egy saját MMM-es tanácsadói köre magyar és külföldi tanácsadókkal. Ők valamilyen okból még az utolsó körben is a putyinozó plakátokat erőltették.”

– Azt azért ízlelgessük egy kicsit, hogy gyakorlatilag Kunhalmi Ágnes lett a legjózanabb politikus a baloldalon. Márpedig most nagyon úgy tűnik, hogy ez a helyzet, ami, valljuk be, nem ígér túl sok jót számukra – gondolta magában mosolyogva Felhévizy Félix, majd végre leült az íróasztalához és elkezdte szép sorban beilleszteni a képeslapjait az egyes számmal jelölt, piros színű albumába.

Borítókép: Kunhalmi Ágnes, a Magyar Szocialista Párt társelnöke (Fotó: Havran Zoltán)

...

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!