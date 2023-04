Havas Henrik végtelenül aljas húzása

Egyébként az is jelzésértékű, hogy mivel indokolták a jelölését:

„A szexuális fejlődéssel és a nemi szerepekkel kapcsolatos elavult, több évtizede meghaladott álláspont magabiztos és kitartó képviseletéért és ideológiai elköteleződésből fakadó rendszeres gendertagadó, homofób megnyilvánulásaiért, amelyeket gyakran fűszerez szabad megfogalmazású kvantumhalandzsával.”

Helyben vagyunk. Ha pedig ehhez az indokláshoz még Vágó István közéleti megnyilvánulásait is párosítjuk, biztosak lehetünk benne, hogy a politikai hovatartozás bizony sokat nyom a latban a jelöltek kiválasztásában. Az egykori kvízmester DK-s politikusként nem tud és nem is akar korrektül viselkedni, mindenképpen bele kell kötnie, rúgnia mindenkibe, aki a kormány oldalán áll.

De ugyanez a helyzet a manapság perifériára szorult, egykori Heti hetes sztár Havas Henrikkel is, aki ezúttal egy Facebookra kiposztolt fotó kapcsán szállt bele a képen együtt szereplő Semjén Zsoltba, Németh Szilárdba és Nagy Feróba.

Az ominózus felvételt a Fidesz alelnöke, Németh Szilárd posztolta a saját oldalára. A nagyképű, flegma, magát mindenkinél okosabbnak gondoló Havas a következőket írta a képpel kapcsolatban a közösségi hálón található felületére:

„Hát igen, én is nézegettem ezt a képet, és – nem hülyéskedek – szomorúan olvastam az ilyen-olyan, de leginkább gúnyolódó kommenteket. […] A lényeg az, hogy ha látom Nagy Ferót mindenféle emberrel lefotózva, elnézően mosolygok és Kálámbó jut eszembe. Kálámbó Kisoroszi népszerű embere volt, remekül énekelt, és ha volt hozzá kedve, a parti legelőn hajkurászta a teheneket. […] Szóval, Nagy Feróra nem tudok haragudni, és vessenek meg érte, Semjén Zsoltra se, mert ahányszor látom a parlamentben áhítat közben, isten bizony megesik rajta a szívem, és hát persze ilyenkor tagadom le, hogy apai nagyanyám engem igazából papnak szánt! […] Szóval, ami Németh Szilárdot illeti, én egészen mostanáig úgy voltam vele, hogy addig, amíg rajta röhögnek, addig se foglalkoznak a maginflációval.”

A „tanár úr” ezúttal nagyon mélyre süllyedt. A tőle megszokott stílust hozta most is, önmagát és anyagi helyzetét fényezte, de most messzebbre merészkedett. Ugyanis egy közös fotó kapcsán gúnyolódott, alázott meg embereket.