Schiffer András és Kende Péter robbantotta fel a baloldali hazugsággyárat

A balliberális média a hatóságok túlkapását igyekszik bizonygatni a státustörvény ellen tartott tanár-diák tüntetésen a karmelita kolostornál. Ennek ellenére nagyon sokan átlátnak a szitán és egyre többen az ellenzéki oldalról is egyetértenek azzal, hogy arányosan lépett fel a rendőrség. Kende Péter a Klikk TV „Mélyvíz” című műsorában adott hangot a véleményének, a következőket mondta:

„Szemben az első alkalommal, tegnap elhangzott a felszólítás az »abbahagyásra«, és elhangzott a figyelmeztetés is, hogyha nem… akkor kényszerintézkedések következnek. Tehát nagyobb a valószínűsége annak, hogy tegnap még a könnygázhasználat is legális volt. Mi több, – ahogy láttam, hogy a gyerekek nem hagyják abba, nem mennek el, továbbra is próbálják leszedni a kordont – akkor ez a feladat, akkor ezt kell tenni."

Schiffer András ennél még messzebbre ment, egészen konkrétan fogalmazta meg a véleményét a Magyar Jelen Nyílt sisak című műsorában:

„ami kedden történt, az nem a pedagógusbér-emelésről, nem az óraszámemelésről szólt, hanem klasszikust megidézve, hogy készüljenek k…rva jó képek arról, hogy a rendőrség gyerekeket ver. Erre ment ki a játék, hogy a világsajtó, a BBC, CNN azzal legyen tele, hogy az orbáni diktatúra rendőrsége gyerekeket ver!"