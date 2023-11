Csák János a sarkára állt

Je suis L. Simon László, azaz L. Simon László vagyok – mutatkozott be Facebook oldalán Schiffer András, amitől egy kicsit összezavarodtam, mert idáig azt gondoltam, hogy ő Schiffer András, de ha ő L. Simon László, akkor vajon ki lehet valójában az, akiről én eddig azt gondoltam, hogy ő L. Simon László?

Az egész zűrzavart az okozta, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumot (fő)igazgató L. Simon László nem tudott/nem akart érvényt szerezni a gyermekvédelmi (és az egyébként vele azonos szövegezésű családvédelmi) törvény azon rendelkezésének, mely szerint: „E törvényben foglalt célok és gyermeki jogok biztosítása érdekében tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 6/A. §-a, valamint a családok védelméről szóló 2011. évi CCXXI. törvény 5/A: §-a).

Nem akarok laikusként jogászkodni, és ezzel elkövetni ugyanazt a hibát, amit Schiffer András jogászként követett el, amikor erdőgazdasági kérdésekben nyilatkozott meg az elmúlt évben. Nem jogászként, hanem a magyar nyelvet bíró, és a szövegértés alapvető képességével rendelkező emberként én úgy értem a fent hivatkozott, két törvényben is szereplő rendelkezést, hogy olyan kiállításra, ami homoszexualitást megjelenítő műalkotásokat mutat be, nem engedhető be 18 év alatti személy. Ezt L. Simon László nem tudta vagy nem akarta megoldani.