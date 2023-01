A trónkövetelő

Fotó: Mihály Krisztián

A pince azonban nem áll meg ennyinél. Ha már zászlóra tűzték a Nérót, akkor variálnak is vele rendesen. A 2022-es Néró Siller világos meggypiros színű, igazi gasztrobor, bár akár önmagában is megállja a helyét. Meggyes, fűszeres illatában vajasság is megjelenik, bár a borász szerint ez nem almasavbontásnak, hanem a 2022-es évjárat száraz időjárásának a következménye. A szőlőbogyók ugyanis sokkal koncentráltabbak, töményebbek voltak, a borokban pedig szokatlan, bár igen tetszetős-érdekes aromák jelennek meg. Ehhez gazdag test, krémes-fűszeres meggyes zamatok, finom csersavasság társul. Hogy mit tud a Néró, ha vörösbor készül belőle, azt az újbornak szánt változat is megmutatja, de ifjabb Szentpéteri Attila szerint ebből az évjáratból egy igazi nagyvad is lapul a kiskőrösi hordókban, amit majd 2-3 év múlva értékelhetünk. Addig maradjunk abban, hogy a már lepalackozott rubinvörös színű „könnyed” újbor egy 14,8 százalék (!) alkoholtartalmú, marcipános meggyes aromákkal, bársonyos csersavakkal rendelkező, mediterrán hangulatú vörös, melyhez nem muszáj feltétlenül ételt párosítani, legfeljebb csipegessünk egy kis sajtot, olívabogyót, mandulát vagy diót mellé. És hűtsük is kicsit a vörösboroknál megszokott hőmérséklet alá, mondjuk 15-16 Celsius fok körülire

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ifjabb Szentpéteri Attila)