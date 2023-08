Petrol Beer and BBQ: csúcssörök füst ihlette ételekkel kísérve

A következő lépésben a Tiltott Csíki franchise egyik egysége nyitott itt, akkor is jártunk ide, eleinte, ha jól emlékszem, kezdetben csak söröket kínáltak, majd megjelentek a meleg ételek is. Nem sokkal a járvány előtt, 2019-ben nyitott a Beerstro14, ugyanazzal a séffel, a Szatmárnémetiből származó Fehér Benjáminnal.

Miután a Beerstro14 elköltözött, tavaly egy új csapat vette át az helyet, átfestették a falakat, átalakították belteret, és egy új koncepció mentén a füst ihlette ételek és egy prémium főzde sörei kerültek a központba. (A Beerstro14 azóta is sikerrel működik a Károlyi utcában, ezidőtájt a Tripadvisoron a budapesti toplista második helyén áll, öt ponttal az ötből, 2756 értékelés alapján. E rovatban is volt szó róluk.

A Petrolba visszajárok, hiszen a főváros ezek szeglete kiválóan alkalmas „lokális sörturnéra”, más szóval izomzatkímélő sörcentrikus kalandozásra, amikor nem kell túl sokat gyalogolni egyik helytől a másikig.

A szerző felvétele

Ha csak a körutat nézzük, a Blaha Lujza tértől indulva, ott van rögtön a Rizmajer, majd a Beerselection sörszaküzlet és söröző, a Kárpát-medence talán legnagyobb sörválasztékával, a Petrol BBQ, a One beer, melynek üzemeltetője, Nyíri Szilárd állandó mozgásban tartja a helyet, ide is érdemes visszatérni, mindig akad valami újdonság, nem ritkán egészen meredek ötletek alapján. A Vaj és a Borháló József körúti üzletének nem a sör a fő profilja, de ott is találunk minőségi főzeteket. Ha a körúttól pár lépésnyire fekvő egységeket is idevesszük, a Bérkocsis utcában találjuk az egyedi hangulatú Macskát, Rákóczi téri vásárcsarnok jobboldalán a Bohémiát pazar cseh választékkal, de nincs messze a körúttól a Crafthead, a Jaromir a templomhoz, s a Mixát sem.

A Petrol ételkínálata rendkívül izgalmas. A manapság oly divatos „small plate” felfogást követik, elérhető áron vibráló, kreatív, jól elkészített ételeket kínálnak, amiből érdemes minél többet megkóstolni, akárcsak egy tapasbárban.

„Austinból a József krt. 35-ig. Idáig szállt a new wave barbeque füstje, ami minket is megszédített és nem hagyott nyugodni. Újragondolt fogások, merész ízprofilok, új lendület a BBQ játszóterén, ez a mi irányunk. Nálunk a Mac ’n cheese kirántva, a kimcshi füstölve, a marhanyak konfitálva érkezik” – olvashatjuk a honlapon.

Kifejezetten jók az alapanyag-társítások, az ízkombinációk, a távol-keleti inspirációt sem nélkülöző fúziós törekvések. Kínálnak többek között füstölt céklát BBQ-szószban, friss kecskesajttal, ropogós quinoával és mentával, phoízelítőt füstölt marhaszeggyel, füstölt kimcshit, füstölt glaze-elt malac hasaljával töltött jalapenót baconbe tekerve, tépett malacos nyitott szendvicset, smokerben készült marhapofát konfitálva, házi lime-tortát és brownie-t yuzu sorbet-val.

14 csappal dolgoznak, de van tucatnyi dobozos-üveges sörük is, a minőségi kínálat gerincét a Fehér Nyúl szállítja nekik. A kraftfőzetek mellett nagyipari multisöröket is választékba vettek (például Stella Artois, Corona), hiába na, a közönségigény nagy úr. Tartanak néhány minőségi magyar bort és nem kevés prémium töményitalt, különösen a rum-, whisky- és ginműfajban. S ha már a gin szóba került, hadd említsem meg azt is, hogy figyelemre méltó az exkluzív gin-tonic választék.

A kiszolgálás kifogástalan. A felszolgálók és pultosok szívélyesek, udvariasak, kommunikatívak és felkészültek.

Az elmúlt másfél évben többnyire sörözni tértem ide be, de két alkalommal ételekkel kísértük a remek főzeteket. Tavaly májusi látogatásom ízemlékei közül a marhaszegyes taco bizonyult maradandónak. A minap egy kiadós sörturné legvégén néztünk be hozzájuk, nem voltunk igazán éhesek, de nem tudtunk ellenállni a kísértésnek. A házi sajtszósszal és relissel kínált karfiol hozta a vibrációt, amit vártunk tőle, a koreai csirkeszárny végre egy jól eltalált darabja volt e népszerű műfajnak.

A szerző felvétele

Megannyi helyen mirelit, nem teljesen friss, kiszárított vagy nem meggyőző mártással bevont szárnyakat adnak, az övék minden tekintetben pazar volt, kellően szaftos és harmonikus fűszerezésű.

A konklúzió egyértelmű: ide érdemes éhesen érkezni, nagyobb baráti társaságban, ízkísérletekre nyitott emberekkel s végigkóstolni akár az egész étlapot.

Petrol Beer and BBQ

Budapest VIII. ker., József krt. 35.

Telefonszám: +36-1/356-4633

Honlap: https://www.petrolbbq.hu

E-mail-cím: [email protected]

