Bisztró konyha, kraft sörök, csúcsborok – új helyszínen Beerstro14

A szökőkutas, fedett belső terasz lélegzetelállító, a beltér inkább idéz felső kategóriás éttermet, mint bisztrót, bár az atmoszféra cseppet sem feszengős. Az is inkább az éttermi világot idézi, hogy ültetési rend van, a vendégnek a bejáratnál kell várakozni, míg az asztalához kísérik. „Good food, good beer, good people” – hirdeti a falon a felirat, s mi így is érezzük. A minőség közönséget szelektál.

A Beerstro név a hitvallásunk: sör és bisztró hangulat. Egy életérzés.

– olvashatjuk a megújult gasztropub honlapján. Tény és való, a kiemelkedő sörök minőségi ételekkel kísérve az eltalált étel-bor párosítások katarzisához hasonló élményt adnak. S egyben életérzést is.

Az ételkínálat a korábbin alapul, de az egyszerűbb fogásokat elengedték (miccs, csirkeszárnyak, burger), a szofisztikáltabb nemzetközi vonalat felerősítették néhány alföldi és erdélyi fogás megőrzése mellett. Kínálnak többek között gulyáslevest, prémium steakeket, grillezett lazacot zöldborsópürével, karalábéropogóssal és grillzöldségekkel, rosé kacsamellett és combot káposztás cvekedlivel, valamint vaníliás körtekompóttal, somlói galuskát és csokiszuflét.

A legjobb magyar főzdéktől tartanak tizenháromféle sört csapon, palackos vagy dobozos választék (reméljük csak egyelőre) nincs. Az előző helyszínen félszáz palackozott prémium sörből lehetett válogatni. A borválasztékot szépen feltuningolták, harminc, zömmel magyar minőségi tételt kínálnak, melyek többségét pohárra is kimérik. A borok között a hard core borrajongók is találhatnak izgalmas, még nem kóstolt nedűket. A töményitalokat is értő kézzel válogatták össze, legyen szó whiskyről, rumról vagy pálinkáról. Itt minden műfaj minőséget képvisel, érezni, hogy tudatosan kerülik a közhelyes nagyipari termékeket.

A képek a szerző felvételei.

A József körútra sörözni jártunk, de a konyhát is kipróbáltuk tavaly nyáron egy ízben, egy hamburger és egy adag csirkeszárny erejéig. A burger nem volt rossz, de ha nem sütik át a húst, még jobb lett volna. A csirkeszárny kellően szaftosnak és ízletesnek bizonyult. Jóféle rántott hagymakarikával tálalták. Mivel sejtettem, hogy a szárny nem lesz igazán csípős, kértem hozzá valamilyen kézműves csiliszószt. Azzal nem tudtak szolgálni, de frissen felvágott bird’s eye csilivel igen, ami sokat emelt az élményen.

Az új helyszínre e hónap második felében jutottunk el. Ettünk egy félbe vágott velős csontba töltött, jól ízesített marhatatárt, amibe apróra vágott beef jerky-t (szárított fűszeres marhahúst) kevertek, ötletes, izgalmas megoldás. A padlizsánkrém ízre-állagra tökéletesen hozta az otthon megszokott szintet, a tálalását még finomítanám, két egyforma üvegtégelyben szolgálták fel ugyanazt a krémet. Friss gyökérkenyeret és színes paprikakockákkal, koktélparadicsommal feldobott levélegyveleget adtak mellé. Megelégedésünkre szolgált a rebarbarás epervelővel és házi pirított brióssal felszolgált libamáj terrine is.