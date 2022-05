Pacalpörkölt füstölt marhanyelvvel, velős zsemlegombóccal

Mintegy harminc, zömmel magyar, gonddal összeválogatott bort tartanak minőségelvű kis- és középpincészetektől, melyeket néhány habzó tétel kivételével kimérnek decire is. Olyan nevekkel találkozunk a borlapon, mint a köveskáli Pálffy pince, a csopaki szent Donát, a szentgyörgyhegyi Szászi birtok vagy a pannonhalmi Cseri pince.

A tudatos válogatás azon is látszik, hogy egy-egy pincészettől legfeljebb két bort válogattak be a borlapra. A ménesi Balla Gézától például mi mást, mint a pincészet legfőbb büszkeségét, a Sziklabor Kadarkát. A kommersz multisörök mellett tartanak két remek cseh főzetet, a töményitalok között is akadnak kellemes meglepetések.

A kiszolgálás külön kiemelendő, ritka, hogy egy helyen mindhárom felszolgálóval egyformán jól lehessen szót érteni, gondolatokat cserélni, hogy egyikük se legyen unott és motiválatlan.

A célba vett a pacalfogás mellett rendeltünk levest és desszertet is. Úgyhogy menjünk szépen sorban. A thai leves selymes, finom, jó egyensúlyú, benne roppanós zöldségek. Némi csípősség jól állt volna neki, de partnerem pont így szerette, ahogy volt.

Az étlap által málna-textúrák társaságában emlegetett csoki-szuflé korrekt alapanyagból készült, abban a formában tálalták, melyben sült. Még hagyhatták volna a sütőben néhány percet, de így is szerettük. Mivel épp eperszezon van, nem bántuk, hogy málnaszemek és málna coulis mellé epercikkek és jobbacska, de ízre, állagra még tökéletesíthető eperfagylalt került. Tisztes, élvezhető édességnek tűnt ez egy húsokra specializált séftől.