Nagymama konyhája: a Csáni étterem Magyarfenesen

Az urbanizáció gyökértelenedéssel jár. Ijesztő, de sok mai gyermek nem tudja nagymamáinak leánykori nevét, az ükszülők közül pedig jó, ha egyet vagy kettőt képes említeni. A globalizmus minderre még rá is játszik, a sötétzöld woke-őrület nemcsak a különböző bőrszínű, nemű, szexuális orientációjú és világlátású embereket uszítja egymásnak, hanem a generációkat is. E törekvésnek a csúcsa volt az, amikor mosolygós, aranyos óvódás gyermekekkel énekeltettek egy gyalázatos dalt arról, hogy „a nagymamám egy vén környezetszennyező disznó” (A vérforraló dalocska ma is elérhető a Youtube-on, a teljes észveszejtő szöveg magyar fordítását eddig csak a Facebookon leírhatatlan nevű, nemzeti radikális portál közölte.)

Mindazonáltal térségünkben még tartják magukat a normalitás hadállásai, és a „nagymama” kifejezés asszociációs mezejébe inkább tartozik a szeretet, a gondoskodás, a szívbéli jóság, s nem utolsósorban a főzés, mint a környezetszennyezés.