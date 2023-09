Megújult formában várja vendégeit a város vendéglátásának régi motorosa, a csíkszeredai Meteor

De ne vágjunk a dolgok elébe!

Az idei „Taste of Trasylvania” fesztivál szinte minden igényt kielégített, nem győztem dicsérni a motivált, operatív lelkes csapatot, melynek köszönhetően több ezer ember távozhatott a Gyímesi Skanzenből egy életre szóló élménnyel. Egyedül a sörrajongók nem érezhették magukat elkényeztetve. Ott volt ugyan saját standdal a „Mad Scientist” sörfőzde kiváló konyhájú gasztropubja, a Madhouse, mi több, a séf, Piszkor Norbert is eljött, ám a sörök árát finoman szólva eltúlozták. Négy vagy öt sört kínáltak csapról – köztük olyan klasszikust is, mint a Liquid Cocaine – melyek decijére egy piculát, azaz húsz lejt kértek, amit, ha megszorzunk azzal a körülbelül 80 forinttal, amennyibe egy lej kerül ez idő tájt, akkor megkapjuk az 1600 forintos végeredményt.

Teljesen egyetértek azzal, hogy a prémiumszegmens sörei más árkategóriát képviselnek, mint a tömegsörök, drágább a technológia, drágább az alapanyag, több is fogy belőle, főleg a komlóból.

Azt is egyetértőleg hallgattam, amit egy interjúban épp a szóban forgó sörfőzde egyik tulajdonosa szögezett le, tételesen, hogy a kraft-sörivó közönség meg kell barátkozzon azzal a gondolattal, hogy egy különleges sör ára 2000 forintnál kezdődik. De az 0,33, 0,44 vagy 0,5 literre vonatkozik! Brutális infláció vagy nagyon sok idő kell elteljen ahhoz, hogy egy pohár sörre az ember jó szívvel kiadjon több mint 5000 forintot, hogy a korsóról ne is beszéljünk.

Megjegyzem ugyanakkor, hogy a Mad Scientist standjánál szolgálatot teljesítő fiúk nagyon kedvesek voltak, meg lehetett kóstolni a söröket ingyen, mi több, hoztak néhány különleges dobozos és üveges tételt is, csak azért, hogy térítésmentesen szétkóstoltassák. Csak ezzel nem oldották meg azok problémáját, akik ittak volna egy pohár jó sört megfizethető áron.