Szeretnivaló olasz étterem Magyarország közepén: Mi&Ti

A Kárpát medence bármely pontján segítségünkre lehet a kulináris szempontból jelentős helyek feltérképezésében a Google Maps, a Tripadvisor, Foursquare, vagy akár a Facebook, de mégiscsak az a legjobb, ha egy megfelelő helyismerettel rendelkező jóbarátunk saját tapasztalatai alapján hívja fel a figyelmünket a feltétlenül meglátogatandó vendéglátó egységekre.

Baráti tippek nélkül ki tudja, hogy mikor fedeztem volna fel a nagymegyeri Corvint, a komáromszentpéteri St. Petrus Vinit, a bellyei Csingi-lingit, vagy a titeli Kis csárdát? Szarvason, a történelmi Magyarország középpontját integráló, Holt-Kőrös menti festői kisvárosban Samu Tamás Gergő a helyi idegenvezetőm, ő vitt el tavaly nem sokkal nyitás után a Újvárosi bisztróba is, mely regionális szinten a legjobb élményem volt (vissza is tértünk idén, pazar sütiket ettünk egy este remek borokkal kísérve), említette a „Róka és Mackó barátkozót”, ami egyébként a 2023-as Dining Guide étteremkalauz révén már felkerült a célpontlistámra, illetve

ő ajánlotta jó szívvel a helyi mediterrán éttermek közül a Mi&Ti Pizzériát.

A magyar vendéglátás dinamikus fejlődését mutatja, hogy hány hely nyílt a járvány idején, s felettébb örömteli, hogy nagy részük túlélte a kritikus 2021-es évet. Ezek egyike a 2020 őszén nyitott Mi&Ti.

Mi&Ti beltere Fotó: Borbély Zsolt Attila

A megnyerő beltérben jól sikerült falfestéssel és berámázott fotókkal teremtettek olasz hangulatot. A terasz fedett, üvegfalakkal körbezárt és légkondicionált, ami az augusztusi 38 fokban bizony nagyon jól jött.

Kültér a Mi&Tiben Fotó: Borbély Zsolt Attila

Az udvart rengeteg gondozott, gyönyörűen elrendezett zöld növény, többek között egy olajfa díszíti.

Remek, vékony tésztás, trattoria stílusú pizzájukat nem sokkal az érkezésünk után kóstoltuk meg, egy rukkolás-koktélparadicsomos-érlelt sonkás változatot kértem elvitelre, hamar felfaltuk a gyerekekkel még az autóban. Helyi idegenvezetőm megszervezett egy találkozót az üzemeltetőkkel, iszogatásnak indult, kulináris kalandba fordult át, megkóstolhattam a pizzákon túli ételkínálat több népszerű darabját.

Megtudtam, hogy Ambrusné Rohony Tímea a tulajdonos, aki egyébként felszolgálóként dolgozik saját éttermében, fáradhatatlan kedvességgel és szívélyességgel teszi a dolgát, s a nagy pörgés dacára mindenkihez van egy kedves szava.

Férje, Ambrus Attila (csak névrokona a bankszakmából induló jeles keramikusnak) székelyudvarhelyi születésű, végzettségére nézve szakács és felszolgáló, de más feladatköröket is átvesz, ha kell, miközben saját vállalkozása is van.

Azt már helyi forrásokból megtudtam látogatásom előtt, hogy Tímea édesapja Rohony Miklós, az országosan jegyzett Szarvasi Mozzarella kft. tulajdonosa, ennek kapcsán az is szóba került, hogy ha a mozzarella nem is, de a fontosabb feltétek, különösen sonkák, szalámik Olaszországból érkeznek, a pizzát pedig Caputo lisztből sütik.

Attila körbevezetett a konyhában is, bemutatta a Kovács Gábort, aki főpincérből lett szakács s Polgár Évát, aki a pizza szekcióért felel. Forgótárcsát pizzakemencét használnak, a 48 órás kelesztésű pizzát 350 fok körüli hőmérsékleten sütik.

A pizzákon kívül kínálnak többek között klasszikus olasz előételeket, garnélanyársat friss salátával, vörösboros marhapofát krumplipürével, pasta-kat helyben készült tésztából s klasszikus olasz desszerteket.

A tizenhat tételes borválasztékot minőségi import termékekből állították össze, a magam részéről teret adnék helyükben a magyar boroknak is. A kínálat fele olasz, másik felét izgalmas osztrák tételek dominálják. Egy kivételével minden bort kimérnek decire. A nagyipari multisörök mellett tartanak három remek tételt a Szent András Sörfőzdétől, a töményitalok között is találunk prémium nedűket.

A pizzák-pasta-k és italok díjszabása kedvező, a húsételeknél elég erősen fog a ceruza.

Amuse bouche-ként fűszeres olívaolajos pirított bagettet és zöld magozott olajbogyót szolgálnak fel. Igény esetén közvetlenül a termelőtől vásárolt minőségi olívaolajválogatást is kaphat a vendég.

Az ízletes carbonara spagetti tejszínesen készül, ez is egy örök hitvita, akárcsak az, hogy mi kerülhet a kolbászba, a lecsóba, vagy a pörköltbe, vagy az utóbbi emblematikus magyar ételhez mennyi hagymát használjunk a húshoz képest (én egyébként arra esküszöm, hogy a harmadannyi hagyma kell, mint hús). Tudjuk, hogy az eredeti carbonara receptbe nem tartozik tejszín, de a közönség nagy része így igényli s nem mellesleg olyan szaktekintély is, mint például Gordon Ramsay használ hozzá creme fraiche-t, ami az eredményt tekintve ugyanaz.

Fotó: Borbély Zsolt Attila

A Fiorentina steaket forró gránitlapon szolgálják fel sisteregve, a vendég tovább sütheti magának, ha akarja, a fotózás és videózásnak köszönhetően medium rare lett az enyém, amivel meg is voltam elégedve. Koktélparadicsommal, ehető virágokkal díszített, ügyesen dresszingelt vegyes levélsalátát adtak hozzá.

Fotó: Borbély Zsolt Attila

A puha, növendék marhából származó osso buco-t ízletes, jól fűszerezett sáfrányos rizottóval tálalják. Esetünkben kissé túlment, de így is élvezettel ettük. Hasonló volt a meggyőző vargánya-tartalommal és -karakterrel bíró társa is. Mind megtudtuk, a Matusz-vadtól vásárolják a marhahúst. Elárulták azt is, hogy maga a tulajdonos készíti a panna cotta-t és tiramisu-t, meg is kóstoltuk mindkettőt. Igazi tiramisu-rajongókkal és készítőkkel érkeztem, közös következtetésünk volt, hogy a desszertfront alapanyag, íz és állag tekintetében kifogástalan.

Komoly étteremkalauzok is használják azt a kategóriát, hogy „szerethető étterem”. A Mi&Ti számunkra ebbe a kategóriába illeszkedik leginkább: jó alapanyagokból lélekkel elkészített ételek, barátságos környezet, megfizethető árak, bűbájos kiszolgálás.

Visszavágyunk.

Szarvasra is, a Mi&Ti-be is.

Elérhetőségek:

Mi&Ti pizzéria

Szarvas, Kossuth Lajos u. 34.

Telefonszám: +36 20 480 0204

Honlap: https://www.facebook.com/miandti/

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: Fiorentina steak (Fotó: Borbély Zsolt Attila)