Új vendéglátóhelyek Brassóban a Shakespeare kávézótól a Sörbajuszig

A Covid, majd a háború okozta brutális energiaáremelkedés próbára tette az egész világot, utóbbi leginkább Európát, „hála” az eszement szankciós politikának, mely súlyosabban érinti kontinensünket, mint a világ többi részét. A leginkább érintett ágazatok egyike vendéglátás. Olyan becslést is olvashattunk a járvány első nagy hulláma után, hogy a vendéglátóhelyek harmada be fog zárni. Szerencsére nem ez történt.

Örömteli azt tapasztalni, hogy a Kárpát-medencei nagyvárosokban még mindig több minőségi vendéglátóegység nyit, mint amennyi bezár.

Arad, Brassó, Kolozsvár, Szeged és Temesvár vonatkozásában, ahol élek, illetve évente legalább egyszer megfordulok, ez mindképpen igaz.

A brassói magyar napok rendezvénysorozat jó alkalmat ad minden év szeptemberében körbejárni a festői város középkori hangulatú központi részét, s megcsodálni, hogy miképpen gazdagodott az éttermi-sörözői kínálat.

Fotó: Borbély Zsolt Attila

Tavaly szeptember óta megnyílt Îs simplu néven egy igényes, esztétikusan berendezett kézműves pékség, ahol minőségi késztermékek mellett frissen sült kovászos kenyereket és bizalomgerjesztő süteményeket kínálnak. Kovászos kenyereik közül vettünk egyet, mely teljesítette a hozzá fűzött cseppet sem alacsony elvárásokat. A kiszolgálás kedves, az árak reálisak, ide bármikor örömmel térnénk vissza.

Fotó: Borbély Zsolt Attila

Brassói legismertebb kézműves sörfőzdéje a Mustata de bere (magyarul: sörbajusz), melyről volt már szó e rovatban a „brassói sörkalauz” kapcsán. Az ambíciózus csapat a főtér tőszomszédságában nyitott bemutatóüzletet, ahol a főzde összes sörét csapról is kínálják, a sör mellé kézműves burgereket is sütnek.

Fotó: Borbély Zsolt Attila

Bene Attila helyi vállalkozó Shakespeare coffee and poetry néven nyitott tavaly novemberben igényes, pazar belterű egységet. Belépve a bejárattól balra Vetró András szobrászművész Júliát ábrázoló alkotását csodálhatjuk meg, a szobor feje felett valahogy úgy kerültek a kőműves kezébe a falat ékítő szikladarabok, hogy a szétdarabolt történelmi Magyarországot formázzák. A minőségi kávék és teák mellett kiváló erdélyi borokat kóstolhatunk a Szászrégentől 16 kilométerre fekvő Bátoson gazdálkodó Liliac pincétől. A Paulaner sörökön kívül a kézműves sörfőzés úttörőinek számító Zaganu főzeteit tartják.

Fotó: Borbély Zsolt Attila

Mi proseccót ittunk s a fiatalok divatitalát, a Hugót is megkóstoltuk. A koktél rovatban szerepel még többek között minőségi gintonik, Aperol spritz és Ophelia is. Az italok mellé kínálnak brownie-t, banánkenyeret, almás sütit, croissant-t és zabkekszet. A nyár végén nyitotta meg kapuit a The Vibe a Wágner Bálint XVI. századi brassói reformátortól elnevezett utcában, ahová nem tudtunk beülni idő híján. Váltottam pár szót a barátságos, kommunikatív üzemeltetőkkel, a dizájn és az étlap bíztató, különböző etnikai konyhák nemzetközi népszerűségre szert tett fogásait kínálják a szusitól a cevichén, pasztákon át az edamameszósszal és lime-os vajmártással tálalt polipig. Bizalomgerjesztő hely.

Júliusban nyitott Ralu’s Flowers and Wine nevű virágüzlet, mely moldovai díjnyertes borokat is forgalmaz a virágokon kívül. Ez kétségkívül nem egy vendéglátóegység, de bevettem a merítésbe, részint mert

a boron keresztül van szerves kapcsolódása a vendéglátás témájához,

részint pedig annyira kézenfekvő és frappáns jelmondatot választott – Vin cu flori – hogy ez külön említésre méltó. A vin kifejezés románul egyszerre jelent bort és azt, hogy jövök. Így a Vin cu flori is kettős jelentésű. Egyrészt leírja a bolt profilját: „bor virágokkal”, másrészt azt is jelenti, hogy „virággal jövök”.

Végül nem állom meg, hogy ne szóljak egy 2021-ben nyitott különleges vendéglátó egységről, mely egyszerre bisztró, étel- és italszaküzlet. A 2009-ben Várnában megalapított franchise fő vadászterülete Bukarest, ahol hat üzletük is van, egyet működtetnek Ploiesti-en s egyet Brassóban, mely az egyetlen erdélyi kirendeltség. A honlapon a Moldova köztársaságbeli, ukrán, kaukázusi, litván, lengyel, bolgár, örmény és orosz nép ételszeretetétől írnak, jelezve, hogy ez a fő merítési tartományuk.

A polcokon pezsgők, sörök, borok, töményitalok, üdítők, tésztafélék, felvágottak, olajok. Külön vitrinben találhatók a kaviárok. A pultban sokféle ínyencség sorakozik, füstölt makréla, lazachasalja, polip- és tintahalsaláta, amit helyben is el lehet fogyasztani. De kérhetünk lazaccal vagy sertéshússal töltött palacsintát, wrapeket, de még kimcsit is.

A tengeri készítmények szemre nem tűntek katartikusnak, a növényi alapanyagból készültek annál inkább. A káposztaalapú kínai zöldségsaláta ízletes volt, jobban sikerült, mint az átlagos kínai büfék produkciói, szintén távol-keleti ihletésű padlizsán kifejezetten megnyert, a zöldséges algasaláta (vakame) hozta, amit szokott. Orosz söröket vettem melléjük, pilst és American Pale Ale-t, ezek sem okoztak csalódást.

Annyi bátran leszögezhető, hogy Brassó vendéglátása továbbra is pezseg, színesedik. Ha Székelyföldet a fővárosból déli autópályán közelítjük meg, érdemes úgy tervezni a programot, legalább egy napot Brassóban töltsünk el, onnan csak egy ugrás az egyik legjelentősebb székely város, Sepsiszentgyörgy.

Borítókép: A Shakespeare coffee and poetry beltere (Fotó: Borbély Zsolt Attila)