Hol sörözzünk Brassóban?

Brassó a tágan értelmezett Erdély harmadik legszínesebb, legizgalmasabb városa a vendéglátás szempontjából, Kolozsvár és Temesvár után. Tegyük hozzá, hogy a maga közel háromszázezres lélekszámával, a szóban forgó történelmi régió harmadik legnagyobb városaként erre egyben predesztinált is.

Mondhatni, bejött a papírforma. Eddig több brassói éttermet is bemutattam e rovatban (One Soul, Massimo, Pilvax, Dei Frati, Sub Tampa, Prato), de arról még nem ejtettem szót, hogy merre induljon az a sörbarát, aki nem nagyipari egyensört szeretne inni, hanem minőségi főzeteket, netán helyi különlegességeket.

Brassóban három sörfőző csapat is működik, ezek közül a legismertebb és legrégebbi a Mustata de bere (magyarul: sörbajusz) névre hallgat.

A honlap bemutatkozó soraiból megtudhatjuk, hogy a főzde úgy jött létre, hogy néhány fiatal nem akart Nyugaton munkát keresni, hanem szülővárosukban szerettek volna maradni s itt dolgozni, egy olyan terméket megalkotva, amire büszkék lehetnek, amit a vevők is megjegyeznek. Naponta 500 sört palackoznak, IPA-t, világosat, francia stílusú borostyán (Amber) ale-t és búzasört.

A honlapjukon van egy kijelző, mely a felirat szerint az elégedett vevőket számlálja, vélhetően inkább az eladott sörök számát jelzi. E sorok írásakor 316.700-nál tartottak. 150 üzleti partnerrel dolgoznak, ami igen szép szám, tény, hogy már hosszú ideje piacon vannak, legjobb emlékezetem szerint 2017-ben már volt szerencsém inni a söreiket, nem sikerült sem a honlapról, sem a facebook oldalról az alapítás évét megtudni.

A fotók a szerző felvételei

A számláló már azért sem vonatkozhat az elégedett vevőkre, mert nehezen hihető, hogy minden vevő elégedett lenne, annál is inkább, hogy jómagam például több hibás palackba belefutottam. Nem ittam elégszer a söreiket ahhoz, hogy választ merjek adni arra kérdésre, hogy az adott palackok savanyodtak meg, vagy az egész tétellel van valamilyen technológiai hiba.

Egy szó, mint száz, a sörökön van még mit tökéletesíteni, jómagam erjedési hibára gyanakszom, ezzel együtt örömteli, hogy léteznek, s színesítik a palettát. Ahogy Alkonyi László írta a csángók boráról: legfőbb értéke az, hogy van.

A második sörmárka, ami említésre méltó, a Czell.

Egy ambíciózus helyi magyar vállalkozó testvérpár úgy döntött, hogy a 70 éve megszűnt első brassói sörmárkát, a Czellt életre keltik, összeállítottak két saját receptet, a sört egyelőre bérfőzésben készítik, de egy saját sörfőzde megnyitását tervezik. E remek kezdeményezésre még visszatérünk az egyik tulajdonos által működtetett After Stube kapcsán.

A harmadik sörműhelynek egyetlen söre van forgalomban és annyit lehetett tudni az alkotóról, hogy Gabi a beceneve, ezt is egy söröző Facebook-oldaláról.

Nevét - Bere Schei - alighanem Brassó egyetlen még megmaradt régi városkapuja, az Árvaház utcai kapu román neve ihlette (Poarta Schei). Egy sörük van jelenleg forgalomban, a Danila’s IPA. Dicséretes, hogy Brassó minőségközpontú sörözőiben szinte mindenütt megtaláljuk a helyi sörök valamelyikét, van, ahol valamennyit.

Brassói sörtúránkat kezdjük az „Opus 9” nevű hellyel.

Mielőtt rátérnénk a kocsma kínálatára, érdemes egy vargabetűt tenni a multisörök irányában. A „sörforradalom” egyik jótékony hatása volt a sok között, hogy bizonyos mértékig a nagyokat is lépéskényszerbe hozta. Vitatkozhatunk azon, hogy mennyire volt elkerülhetetlen, hogy a stabil, érdektelen kommersz kínálat mellett a gigacégek kísérletezésbe fogjanak és elkészítsenek néhány izgalmasabb tételt, jómagam úgy vélem, hogy piaci pozícióikat enélkül is meg tudták volna őrizni.

Tény az, hogy minden nagyobb cég nekiállt IPÁt, APÁt, hoplagert s különféle ale-eket főzni, nem ritkán gyümölcsösöket is, a példák hosszan sorolhatók a Heineken kezében levő Soproni Óvatos Duhaj sorozatától az Asahi tulajdonát képező Dreher sörein át (IPA, Amber Ale, Bitter Lager, Hidegkomlós, a legsikerültebb talán ő idén piacra dobott NEIPA-juk a nagyipari „prémium” sörök sorában), elegészen az amerikai-kanadai multi, a Molson Coors Brewing Company által jegyzett Borsodi sörgyár új söreinek csokráig (Hoppy, IPA, Tropical Ale stb.). Ezek a főzetek fél literes kiszerelésben, az alapsörtől különböző címkével kerülnek forgalomba, de a gyártó jó nagy betűkkel jelzi kilétét.