Miért olyan népszerű a meggyes Magyarországon?

A teszt

Knap Gábor (Beerporn) mellett a Geri Ádám szerkesztővel (Vince), és Mátyus Tamás sörfőző (Unity Bar & Brewing) társaságában vágtunk bele a kóstolásba. A belövő sör, a Mort Subite Kriek mellé a legkönnyebben beszerezhető nagy- és kisüzemi meggyes söröket tettük górcső alá. Nagy meglepetés volt számunkra a beszerzéskor, hogy az általában slágerdarabnak számító meggyes söröknél a Soproni Óvatos Duhaj és a Dreher meggyese mellett a harmadik gyártó, a Borsodi meggyes sörét hiába keressük. Csendben kivezették a piacról. A pécsiek meggyese ugyan jogilag kisüzem, de inkább a nagyüzemi sörökhöz sorolható beltartalomban is.

A kisüzemek közül a Kézműves sör (mi csak kalaposnak nevezzük a címke miatt) is inkább a nagyüzemi sörökre hajaz, a 80-as 90-es évek külsőjét idéző címke és a beltartalom (benne: meggy aroma, fekete répalé, folyékony kandiscukor) is.

A Hübris, bár belepakolják az anyagot (2000 liter sörbe 200 kg meggyvelő), de a természetes meggy-aroma és a szemérmetesen titkolózó növényi színezék mellett a nátrium-benzoát és kálium-szorbát és a stevia is ott figyel az alapanyagok között. A Monyo Cherry Heroban is tartósítószerrel (kálium-szorbát) találkozunk, és aroma is akad.

A Rizmajer Konyakos Meggyes brandy aromát is használ és a palackra is ráírja, hogy a sör sűrítmény hozzáadásával készül. A First Belgian Cherry kicsit kilóg a sorból, mivel egy belga búzasör alapra készül az ő meggyes sörük. Van benne koriander és narancshéj is, meg tartósítószer, hiszen ők sem pasztőröznek. A Szent András Sörfőzde Meggyes sörében magasan a legtöbb meggy (27%) található. Mellette 3% alma, gyümölcscukor és semmi egyéb, csak a sör jellegzetes kellékei, árpamaláta, komló és élesztő.