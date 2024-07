Citrompótló – Radler történet és teszt

Az elmúlt hétvégén négy futótársammal az Ultra Tisza-tó 130 km-es versenyén vettünk részt, ahol a táv mellett a meleggel küzdöttünk meg a leginkább. A frissítőpontokon kifejezetten jól esett a hűtőtáskából előkapott hideg radler, azaz a sör-limonádé mix. A hűtésre, szomjoltásra tökéletes sörmixek között árban és persze minőségben is óriási különbségek vannak. A radler történetének, változatainak eredtem a nyomába és megtudtam, hogy mi a köze Hófehérkének a citromos sörhöz, valamint a Beerporn sörös portállal közös Radler-teszt tanulságait is megosztom a cikkben.

Tizenháromezer biciklista nyomában

Az alkoholos italok higítása a régmúltra nyúlik vissza. Az ókori görögök és rómaiak különböző arányban vízzel higították a bort. Tisztán csak a részeges duhaj mulatozók fogyasztották.

A sör keverésére is vannak középkori források. Amikor a spanyol konkvisztádorok Dél-Amerikában először találkoztak a csokoládéval azt nem tejjel vagy vízzel keverték, hanem borban vagy sörben elkeverve fogyasztották.

A sörök könnyítésére, alkoholtartalmuk csökkentésére a 19. századi Angliában találhatunk először biztos példákat. A shandygaffből rövidült shandy eredetileg sör és ginger ale keveréke, amit felváltott a citrusos üdítő. Etimológiája nem teljesen tisztázott. Eredhet a skót chanty szóból, ami keverőedény is jelent, de a vulgáris 19. századi angol szleng kifejezésből is, (shant of gatter = a szar dolgok mit sem érnek – vesd össze még pl. a mai magyar lónyál kifejezéssel), mellyel a rendes sörivók a lazított söröket, a „pub water”-eket illették.