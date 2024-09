A Kárpát-medence fogadott gyermeke – az olaszrizling

Egerszólát régóta szép olaszrizlingek termőhelye, mondhatnám személyes kedvencemnek is. A balatoni borokhoz képest sokszor melegebb tónusú, bár a globális felmelegedés ezen a téren is sokszor nemszeretem játékot űz velünk. A korábban szinte szikárnak mondható csopaki borok is simogatóvá válnak, kerekebbek és gazdagabbak, mint korábban bármikor.