Pozsonyi sörtúra 1. - Kiemelkedő burgerek és cseh csúcssörök: a Roxor

Egy-egy város, régió vagy akár ország vendéglátásának mércéjeként nemzetközi összehasonlításban a Michelin kalauzt szoktuk elfogadni, annak ellenére, hogy a csillagos éttermek számán kívül más fontos szempontok is belejátszanak az összképbe: a csúcscukrászdák, a minőségi street food egységek, a speciality kávézók, a borbárok, a kraft sörökre összpontosító sörbárok, s a tisztes fősodratú kisvendéglők, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Mindezeken túl az is tény, hogy a csillagos helyek nem a vendéglőbe járók derékhadát célozzák meg, hanem egy ínyenc szubkultúra tehetős tagjait. Az általános tapasztalat viszont az, hogy ha egy város vagy régió jól szerepel a szakmai kalauzokban, legyen az a Michelin vagy a Gault Millau, vagy akár más, hasonló színvonalú kiadvány, akkor ott erős a gourmet-világon túli szféra is.