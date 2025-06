Egy felmérés szerint a Balaton kapcsán az első 25 szó között sem jut eszünkbe a bor

Tótvázsony, Balatonszőlős, a Füredre vezető Siske utca – szépsége okán gyakran késztetett bennünket arra, hogy valaha volt kővágóőrsi kis szőlőnket ezen a kerülőúton közelítsük meg. Rendszerint Veszprém felé mentünk a nyolcason, soha nem szerettük a parti tumultust, még télen sem. Néhány éve nem jártam már ezt az utat, de a tegnapi hivatalos megnyitónak ezért is örültem különösen. Veszprém után a tó felé fordulva varázslatos táj és ma még zöld nyugalom vár. Nehéz ezzel a szépséggel betelni.

Még akkor is, ha ilyen alkalommal – megnyílt a Balaton Wines Visitor Center – az ember hall olyasmit is, amit egyébként nem szeretne hallani.

Például azt, hogy nagyszámú megkérdezett válaszaiból kitűnően a Balaton szó kapcsán bennünket elöntő asszociációk hatására az első 25 szó között sem szerepel a bor.

Persze engem nem kérdeztek, mert vélhetően nálam az első három szó közül lett volna valamelyik. Hogy miért? Mert budai lány létemre meglehetősen korán elköteleződtem a balatoni borok mellett. Káptalanfüred és a Káli-medence lett a kiindulása annak a felfedező túrának, amit éveken keresztül folytattunk a Balaton északi partjának megismerésére. Nem maradhatott ki Somló és a déli part sem, de rendszeresen feltoltuk a biciklinket a Badacsony vagy éppen a Szent-György-hegy vagy Csobánc tetejéig.

Sokakat próbáltunk meggyőzni arról, menyire fontos lenne a helyi kocsmákban – akkor még voltak – jó helyi borokat kínálni, nem beszélve a vendéglőkről.

Ez akkoriban, a ’90-es évek elején senkit nem érdekelt. Jó sokat kellett várni. De végre megszületett valami. Aminek a legfontosabb eleme nem más, mint a közös gondolkodás, közös munka, közös kiállás.

„Balatonszőlősön június 12-én megnyílt a Balaton Wines Visitor Center, az ország első olyan látogatóközpontja, amely a balatoni borrégió teljes kínálatát egy helyszínen mutatja be. A látogatóközpontot a Casa Christa alapítói – Forrai Miklós és Forrai Kovács Kriszta – hozták létre, akik több évtizedes turisztikai és gasztronómiai tapasztalatukra, nemzetközi kapcsolataikra és a három Michelin Bib Gourmand minősítéssel rendelkező balatonszőlősi éttermük sikerére alapozva álmodták meg a projektet.

A cél, hogy a balatoni borok széles spektruma egész évben elérhető legyen, ezzel erősítve a régió gasztronómiai és turisztikai vonzerejét.

A Balaton Wines Visitor Center több mint 70 balatoni borászat összefogásával valósult meg, és olyan hiánypótló funkciókat lát el, mint a vezetett borkóstolók, sommelier-képzések, szakmai workshopok, borvásárlási lehetőségek, valamint a helyi gasztronómiai szereplők és őstermelők bevonása. A helyszín egész évben nyitva tart, és több nyelven kínál programokat, így a külföldi látogatók számára is elérhetővé teszi a balatoni borkultúrát.” – áll a sajtóközleményben.

Nagy örömmel fogadtam a hírt, annál is inkább, mivel a borok válogatását kedves volt hallgatóm, Wolkensdorfer Rita végezte. Remek ízléssel és ízleléssel megáldott hölgyről van szó, ami több, mint fontos egy ilyen helyen. Nyilván nehéz bárkinek a boraira nemet mondani – ezt az érzést magam is ismerem – de a legfontosabb talán egy ilyen kollektív bemutatóhely létrehozásakor, hogy a termelőket ösztönözzük a minél jobb minőség elérésére. Nyilván minden egyes palackozó termelő tételeivel nem lehet előállni, ezért is kell válogatni. Jó esetben, ha valaki kimarad, elgondolkodik.

Wolkensdorfer Rita a kincsek egy darabkájával

A borokat java részt lehet előre összeállított sorban és önállóan is kóstolni. Az éppen listába kerülő borokat folyamatosan cserélik majd, így mind a hetven termelő borára sor kerül a „hivatalos” kínálatban is, de természetesen lesz mód egyéni kérések teljesítésére is.

Néhány ismertebb és kevésbé ismert de remek név a sokból: Légli Ottó, Jásdi István, Laposa Bence, Spiegelberg István, Edvi Illés, St.Donát Birtok, Málik Zoltán, Garamvári Birtok, Gyukli Krisztián, Pálffy Pince és így tovább.

A hely földrajzi és kiváló gasztronómiai adottságaiból adódóan finom falatok is várják a kóstolókat, nem érdemes kihagyni ezt sem. A hangsúly ugyan a borokon van, de van mellé minden, amitől az ember jól és kiváltképp embernek érezheti magát.

A Balaton Wines Visitor Center nem csupán turisztikai attrakció, hanem egy integrált szakmai és kulturális központ, amely lehetőséget ad a balatoni borászoknak a megjelenésre, értékesítésre és nemzetközi kapcsolatépítésre is

– mondta Forrai Miklós, a látogatóközpont egyik alapítója. Így legyen!

Málik Pince Bakator 2019

Kevés ilyen jó bakatort lehet kóstolni, nem sokan veszik komolyan ezt a fajtát. Kétségtelen, hogy ha nem érik be teljesen, bora jellegtelen és zöldsavú lesz. Itt viszont erről szó nincs. Könnyedsége ellenére van tartása, jók a savai és finom zöldfűszeres az aromatikája. Izgalmas, különleges bor.

Garamvári Brut nature

Ez a dosage nélküli pezsgő a legmegbízhatóbb hazai tétel ebben a kategóriában. Autolízisre emlékeztető élesztős-kekszes jegyei minden palackban kiválóan érezhetők, csont száraznak tűnik, remek savakkal. Hosszú és tartós is. Külföldi összehasonlításban is jól szerepel, magnum palackban csodákra képes.