A Zamárdiban működő Balázs bisztró kultikus pacalpörköltje

A közösségi médiaplatformok, azon belül is a Facebook hatalmáról felesleges ma már értekezni, az egyszerűen evidenciának számít, mint ahogy az is, hogy a Tiktok-, Insta-, Facebook és YouTube-sztárok gyakran szerepelnek a hagyományos médiában, illetve a legtöbb klasszikus értelemben vett újságíró is aktív a közösségi felületeken. Mindezt figyelembe véve nincs mit csodálkozni azon, hogy a sokáig legnagyobbnak számító pacalorientált Facebook-közösségben, a „Pacalemberek” csoportban népszerűségre szert tett helyekről szó esik időnként a hagyományos elektronikus és webes sajtóban.

E rovatban is szó volt már e rajongói közösségről, mely ez időtájt 39.664 tagot számlál. Van egy hasonló témájú csoport, mely kifejezetten a pacalpörköltre fókuszál, ez is a neve, a nemrégiben előzött létszám tekintetében, e sorok megfogalmazáskor 40.575 tagja van. E közösségek indítottak arra idén februárban, hogy sorba állítsam eddigi pacalpörkölt-élményeimet, amit közzé is tettem a gasztroblogomon.

Mint látható, azok a helyek, melyeket a legtöbbször említenek a „Pacalemberek” csoportban, a dunapataji Tanya bisztró (ahol június elsején rekordot is állítottak fel az egyszerre főzött pacal mennyiségének tekintetében és nyitottak más pacalstílusok irányában, ha nem is vették az állandó étlapra más nációk pacalételeit, például az oltógyomorból készült zseniális toszkán lampredotto-t vagy a cseh pacallevest), a pákozdi Kanyar büfé, a kecskeméti Szegediék, a jakabszállási Nádas csárda, a szarvasi Négy muskétás, a szabadszállási Zöld Ász, a békésszentandrási Zöld Sas, a kalocsai Nyárfa, a szegedi Fasor nálam is a felső szegmensben végzett.

Viszont joggal kérdezhette volna bárki a közzététel pillanatában, hogy miért nincs a listán a Zamárdiban működő Balázs bisztró, melyet épp e csoportban szerzett népszerűsége emelt be a hagyományos médiába.

Nos, a békediktátum aláírásának idei évfordulója alkalmából a Trianon Múzeum csapata által megszervezett „Kárpátia Expressz” névre hallgató megemlékezését követően Zamárdi felé kanyarítottam az utamat, hogy megízleljem e legendás pacal-produkciót. (A gyakran emlegetett helyek közül a dunabogdányi Faparázsba nem jutottam még el, főként azért, mert szezonban is egy héten csak három napon nyitnak ki, s eddig még nem sikerült ehhez igazítani a programom.)

A Balázs bisztró hangulatos családi vendéglő melynek teraszáról csodás kilátás nyílik az északi partra. Az asztalon chili-, bors- és sódaráló, milyen jó lenne, ha ezt általánossá lehetne tenni és ne fogadna még jobb helyeken is ipari borslisztszóró.

A dekorációban helyet kap egy régi boroshordó, továbbá több kávé- és teafőző is. Pácolt fából készült rusztikus asztalok és székek teszik barátságossá a belteret.

Az utóbbi százötven évben kialakult, tradicionálisnak mondott magyar konyha csapásirányát követik, az étlapot néhány nemzetközivé lett street food fogással színesítik.

Kínálnak többek között gulyáslevest, hideg gyümölcslevest, velős pirítóst, sült kolbászt, fish and chips-et, garnélás spagettit, többféle hamburgert, gyrost, mélysütött hekket és keszeget, rántott harcsát és fogast, cigánypecsenyét és rántott sertéskarajt.

A móri Paulus pince háromféle csendes borát, proseccoját és extra dry pezsgőjét mérik ki decire, továbbiakat palackban kaphatunk ugyanettől a pincészettől.

Csapon Borsodit, Staroprament, Hoegardent, Hoegarden rosét és Belle-Vue Krieket tartanak, a dobozos választékot is a Molson-Coors termékeiből rakták össze, de kínálatba vették a balatonföldvári Helka kisüzemnek a Zamárdi névre keresztelt helles sörét is. A megszokott import tömények közül a pálinkák emelkednek ki minőségben. Készítenek limonádékat és koktélokat is.

A pacalpörkölt ízletes, csíkozása remek, a szaft állaga kifogástalan, akárcsak a pacalé. Színe sajnos nem élénkpiros, erről elbeszélgettünk kedves, közvetlen, segítőkész és kommunikatív felszolgálóval, szerinte a technológia az oka a barnás színárnyalatnak. Annyi biztos, hogy figyelemre méltó produkció, nálam a FB-csoportban megszokott osztályozás szerint 9/10, amivel a Szarvas-környéki helyek mellett többek között a tiszaalpári Tiszatájjal, az esztergomi Cilantroval, vagy a lajosmizsei Tanya csárdával került egy kategóriába.

A kovászos uborka állaga kifogástalan, íze lehetne egy cseppet harmonikusabb, de ízre is a jobbak közül való, örömmel megbékélnénk azzal, ha ez a produkció jelentené a műfaj átlagszintjét, de attól sajnos távol állunk. A kenyér friss, de egyszerű minőségű, ezen lehetne javítani.

A halászlé tartalmas, de nem túlsűrített, egy fokkal sósabb az optimálisnál, a harcsakockák frissek, tartásuk kifogástalan. Élmény volt enni.

A Balázs bisztró az a hely, ahová örömmel beülnék újra úgyszólván bármikor, s lenne még mit megkóstolni. Leginkább a keszeg és a velős pirítós az, ami érdekelne, különösen egy jó Helka sörrel leöblítve.

Elérhetőségek: Balázs bisztró Zamárdi, Keszeg u. 18. Telefonszám: + 36 30 250 7031 Honlap: https://www.facebook.com/balazsbistro/ E-mail-cím: Online kapcsolatfelvétel messengeren lehetséges.

Borítókép és fotók: Borbély Zsolt Attila