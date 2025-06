Harap a kacsa Hatvanban

A sörforradalom hőskorában, a kétezertízes évek első felében szinte törzshelyünk volt a Hunyadi téri Hopfanatic, az akkor még a Szlovák úton működő Legenda, meg persze a Különleges sörök boltja, s a Csak a jó sör! Vadásztuk az sörújdonságokat és a magyar kézműves söröket kínáló frissen nyílt helyeket. Ezek egyike volt a Dessewffy utcában a Csupor, melyről még beszámolót is találtam a világhálón a nyitás évéből Dezse Balázs tollából.

Jók voltak a Csupor-sörök, főleg a Tántorgó ParIPÁt, meg a Sudánt szerettem, hadd tegyem hozzá, hogy mint sokan mások, ezidőtájt váltam IPA-rajongóvá, ami azóta sem változott. Kifejezetten tetszettek az ötletes névadások és -címkék, a Bunny Hop két variánsából s Thermostoutból őrzök is üres palackokat, sajnos kedvencem, a „Hello, My Name is Sudan”, amit a békéscsabai Kupakban kóstoltunk, hiányzik a gyűjteményből.