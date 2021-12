Messi hetedszer kapta meg az Aranylabdát, először igazságtalanul

Ahogy korábban megírtuk, az előzetes, harmincfős listát a díjat alapító France Football szerkesztősége állította össze. Az ezen szereplő játékosokra szavazhattak a felkért újságírók két körben, előbb az első ötöt választották ki, közöttük aztán újabb szavazás indult. Az előzetes hírek szerint a versenyt így lehetett leszűkíteni: Lionel Messi hetedszer vagy Robert Lewandowski először?

A legfőbb esélyesek közül Robert Lewandowski érkezett meg elsőként a ceremónia színhelyére, a párizsi Théâtre du Châtelet-be a felesége társaságában. Lewandowski megismételte, amit a napokban már többször elmondott, hatalmas megtiszteltetés, hogy itt lehet, s nagyon szeretné megkapni az Aranylabdát.

Elkísérte továbbá a lengyel középcsatárt a Bayern Münchentől Julian Nagelsmann vezetőedző, Hasan Salihamidžić sportigazgató, valamint Oliver Kahn, a klub igazgatója – utóbbi kettő persze egyben a müncheniek két volt kiváló játékosa.

Nagelsmann villáminterjúban mondta ki a lényeget:

– Úgy gondolom, a világon egyetlen olyan futballista sincs, aki jobban megérdemelné nála. Azontúl, hogy rendkívül góléhes, hihetetlen a hozzáállása ehhez a sportághoz.

Aztán befutott Lionel Messi is, akit nemcsak a felesége, hanem három gyereke is elkísért, sőt, a lurkók összeöltöztek az édesapjukkal.

A tömeg tombolt, Messi azonban nem érzékenyült el, egyetlen szót sem nyilatkozott.

A nézőtéren Lewandowski és Messi egymás mellett foglalt helyet, mi több, Messi másik oldalára Kylian Mbappét ültették.

Aztán végre megkezdődött a visszaszámolás a tizenegyediktől a győztesig. A végére már csak ketten maradtak: Lewandowski és Messi. Hetedszer is Lionel Messié lett az Aranylabda. Talán a hét alkalom közül a legkevésbé kiérdemelten.

Az argentin zseni idén ugyan megnyerte a Copa Américát az argentin válogatottal, de klub szinten semmi sem ért el, az ősszel a PSG-ben pedig csupán árnyéka önmagának.

Igaz, hogy 2021-ben Lewandowski a Bayern Münchennel csak német bajnoki címet szerzett – a bajorok a BL-ben a PSG-vel szemben elvéreztek a negyeddöntőben –, a lengyel válogatottal pedig az Eb-n kiesett a csoportkörben, de számolatlanul rugdosta a gólokat. Sokan arra számítottak, hogy az idei voksolásnál tekintettel lesznek a 2020-as eredményekre – egy éve nem hirdettek győztes a pandémiára tekintettel –, hát nem így történt.

– Hihetetlen itt lenni ma este – kezdte köszönőbeszédét az argentin. – Köszönök mindent a barcelonai játékostársaimnak, és a válogatottbeli társaknak is. Ez volt az álmom, hogy nyerjünk végre valamit a válogatottal, a Copa Americán sikerült, fantasztikus élmény volt ez a számunkra. Barcelonában és Párizsban is sokan hozzájárultak ehhez a sikerhez, nem is szólva a feleségemről és a gyermekeimről, szüleimről – folytatta, majd Lewandowskinak is üzent: – Robert, te is megnyerhetted volna ezt a díjat!

A 2021. évi Aranylabda-szavazás végeredménye:

1. Lionel Messi (argentin, Barcelona, PSG)

2. Robert Lewandowski (lengyel, Bayern München)

3. Jorginho (olasz, Chelsea)

4. Karim Benzema (francia, Real Madrid)

5. N’Golo Kanté (francia, Chelsea)

6. Cristiano Ronaldo (portugál, Juventus, Manchester United)

7. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool)

8. Kevin De Bruyne (belga, Manchester City)

9. Kylian Mbappé (francia, PSG)

10. Gianluigi Donnarumma (olasz, Milan, PSG)

11. Erling Braut Håland (norvég, Borussia Dortmund)

