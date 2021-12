Továbbra is ott a kés Horváth Ferenc nyakán

Négy vesztes mérkőzést követően nyert a Honvéd múlt hét vasárnap az MTK ellen, ám Horváth Ferenccel az élen a játékosok legföljebb fellélegezhettek, a megkönnyebbülés még odébb van, ahogy arról a vezetőedző is beszélt a klub honlapjának:

– Természetesen örülök, örülünk az MTK legyőzésének, de ahogy a mérkőzés után is mondtam, ez csak egy lépés volt, és szombaton meg kell tennünk a következőt. A lefújás után eszembe is jutott, hogy bár örömteli a győzelem, de tulajdonképpen ünnepelni sem lehet rendesen, mivel továbbra is ott van a nyakunkon a kés. Természetesen tudjuk, magunknak köszönhetjük, hogy ebbe a szituációba kerültünk, így egyértelmű, nekünk is kell ebből kilábalnunk. Közösen, hittel, egymásban bízva és egymást biztatva. Pozitívan, koncentráltan, erős akarattal. Sokszor hangoztatjuk, hogy a Honvéd kerete többre hivatott, ezt azonban a pályán kell bizonyítanunk, ráadásul az Újpest is erősebb annál, mint ahol most található a táblázaton. Szóval nem számít a tabella, nem számítanak a korábbi meccsek, kizárólag az a fontos, hogy mi történik szombaton fél nyolc és fél tíz között. Nyernünk kell!

Nyilván így gondolkodnak Újpesten is. Egy hete a lila-fehérek is nyertek (a Debrecen ellen), de továbbra is az utolsó helyen állnak. A minap az Újpest azzal vonta magára a figyelmet, hogy Roderick Duchatelet a klub eladásáról tárgyal, a mostani hírek egy kínai hátterű céggel megalapozottnak tűnnek. Ki tudja, ez miképpen van hatással a csapatra.

A fővárosi csapatok közül az MTK is szorult helyzetben van. Jó hír a kék-fehéreknek, hogy Márton Gábor végre munkába állhatott. A múlt héten a koronavírussal küzdött, szerencsére gyorsan felépült, e héten már ő irányította a csapat felkészülését.

Supka Attila vezetésével a Mezőkövesd öt meccséből két döntetlen mellett hármat is megnyert. A kiváló sorozat vasárnap könnyen megszakadhat, ugyanis a címvédő Ferencváros látogat a borsodi fürdővárosba. A Fradi ugyan ötödik mérkőzését is elvesztette az Európa-ligában, de Sevillában összességében megállta a helyét.

NB I, 14. forduló: Szombat: Kisvárda–MTK 14.45 Fehérvár–Gyirmót 17.00 Honvéd–Újpest 19.30 Vasárnap: Debrecen–Paks 13.30 Puskás Akadémia–ZTE 15.45 Mezőkövesd–Ferencváros 18.00

Az NB I állása:

1. Ferencváros 12 9 1 2 27- 9 28

2. Puskás Akadémia 12 8 1 3 19-15 25

3. Kisvárda 13 7 3 3 21-15 24

4. Fehérvár 13 5 5 3 16-14 20

5. Mezőkövesd 13 5 4 4 18-21 19

6. Paks 13 5 2 6 32-27 17

7. Honvéd 13 5 1 7 24-25 16

8. ZTE 13 4 3 6 18-29 15

9. Debrecen 13 3 4 6 26-26 13

10. Gyirmót 13 3 4 6 15-21 13

11. MTK 13 3 3 7 10-19 12

12. Újpest 13 2 5 6 17-22 11