Belgiumban kapott kispadot a magyar válogatott volt kapitánya

A hivatalos honlapján jelentette be a belga első osztályban a 8. helyen álló KRC Genk, hogy Bernd Storck lett a csapat új vezetőedzője. Az 58 esztendős német szakember a szezon végéig szóló szerződést írt alá, amely hosszú távra szóló opcióval is rendelkezik. A Genk vezetése hétfőn menesztette John van den Bromot, aki 2020 novembere óta irányította az együttest, amelyet az elmúlt szezonban a bajnokságban a 4. helyre vezetett, és megnyerte a belga kupát. A most zajló szezonban változatos teljesítményt nyújt a csapat, a Jupiler League-ben a nyolcadik pozícióban áll a csapat a tizennyolcas mezőnyben, az Európa-liga H csoportjában csütörtökön a Rapid Wien ellen még kiharcolhatja a továbbjutást, a hazai kupából viszont a nyolcaddöntőben kiesett, ám ami a váltáshoz vezetett, az az volt, hogy a Genk az elmúlt nyolc tétmeccséből mindössze egyet tudott megnyerni.

Önmagában egy belga középcsapatról szólva ez a hír közömbös lenne a magyar szurkolók számára, ám az új edzőt mi is jól ismerjük. Bernd Storck 2015-ben vette át a magyar válogatott irányítását, amelyet hosszú idő után kijuttatott a 2016-os Európa-bajnokságra, ahol az osztrákokat megverve, az izlandiakkal és a portugálokkal elért döntetlennel meg is nyerte csoportját a nemzeti tizenegy, majd a nyolcaddöntőben Belgium ellen búcsúzott. A német edzőt a gyengülő eredmények miatt 2017 októberében menesztette az MLSZ, majd a Royal Mouscron, a Cercle Brugge és a Dunaszerdahely csapatainál vállalt munkát, április óta nem volt csapata.