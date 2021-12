Kanadából erősítettünk, hogy kijussunk a téli olimpiára

Az már biztos, hogy a februári, pekingi téli olimpiára rövidpályás gyorskorcsolyában öt férfi és két női versenyzőnk utazhat, műkorcsolyában pedig a párosok között sikerült kvótát szereznünk. A többi sportágban a kvalifikációs versenyek folyamatosan zajlanak, s a Magyar Olimpiai Bizottság arról számolt be, hogy a nagypályás gyorskorcsolyázóknál Nagy Konrád a harmadik világkupa-állomáson, Salt Lake Cityben az Olympic Oval csarnokban 1000 és 1500 méteren is teljesítette az olimpiai szintidőt – ám ez még kevés a kvótához.

Nagy Konrád 1000 méteren 1:10,121-es idővel a 36., 1500 méteren 1:47,322-t korcsolyázva a 34. helyen fejezte be B csoportos futamát. Mindkét eredmény jobb, mint az 1:10,50 illetve 1:48 perces kvalifikációs szintidő. Bejczi Botond 1500-on elért 41. helye (1:49,126) ugyanakkor elmaradt a szintidő alsó határától. Az olimpiára az egyes távokon kétféle módon lehet indulási jogot szerezni: húsz sportoló a világkupa-ponttáblázatról, tíz pedig az időeredmények ranglistája alapján juthat el az olimpiára. Nagy Konrád időeredménye alapján 1000 méteren az ötödik, 1500-on a negyedik számú tartalék, így az olimpiai részvételéhez még javítania kell az időeredményein. Az utolsó világkupát december 10–12. között rendezik meg Calgaryban.

Curlingben még két hely kiadó a sportág vegyes páros versenyére az olimpiára. A hollandiai Leeuwardenben zajló tornán a kétszeres világbajnok Palancsa Dorottya, Kiss Zsolt duónak is az egyik kvóta megszerzése a célja. A mieink az A csoportban ausztrál, dán, német, orosz, spanyol és török riválissal kerültek össze. A csoport győztese már az elődöntőben találja magát, a második és harmadik helyezettek keresztbe mérkőznek az elődöntőért, s az elődöntők győztesei szerzik meg az indulás jogát az olimpiára. A mieink korábban a németeket és a spanyolokat legyőzték, az oroszoktól kikaptak, ma pedig a törökökkel meccseltek. S nagy küzdelemben győztek 8-7-re A találkozón a hatodik end volt a döntő jelentőségű, azt ugyanis négy ponttal zárták a magyarok. A magyar páros így 3/1-es győzelmi mutatóval várja a szerdai folytatást, amikor 10 órától az eddig három meccsből háromszor nyertes ausztrál kettős ellen lép jégre.

Snowboardban mindkét magyar versenyző jól szerepelt az amerikai Steamboat sítererepen rendezett FIS Snowboard Big Air világkupa-fordulón. Kozuback Kamilla a 26., míg Fricz Botond a 32. helyet szerezte meg a világsztárokkal tűzdelt mezőnyben. A 17 éves Kozuback Kamilla először versenyzett magyar színekben, és először indult világkupán is. A kanadai–magyar kettős állampolgárságú lány átjelentkezési kérelmét idén nyáron fogadta el a nemzetközi szövetség. Édesanyja magyar, édesapja kanadai, és néhai nagypapája tiszteletére szeretne magyar zászló alatt versenyezni. Három számban, slopestyle-ban, big airben és félcsőben is indult, higgadtan és megfontoltan versenyzett. Nem kockáztatott, inkább biztosra ment, így hibátlanul mutatta be erős, de nem a legnehezebb trükkjeit. Ezzel megszerezte első világkupapontjait és teljesítette az egyik fontos olimpiai kvalifikációs kritériumot, a top 30-as helyezést. Az Európa-kupa-győztes Fricz Botond szintén remek teljesítményt nyújtott a coloradói versenyen, ő is tökéletes ugrásokat mutatott be. A világkupa a szintén coloradói Copper Mountainon folytatódik, ahol Kozuback Kamilla félcsőben méri össze tudását a világelittel. Fricz Botondnak viszont egészen szilveszterig kell várnia a következő fellépésre, amely egy slopestyle-világkupa-forduló lesz Calgaryban, december 29 és január 2. között.

Borítókép: Fricz Botond és Kozuback Kamilla (Fotó: Magyar Snowboard Szövetség/Olescher Domonkos)