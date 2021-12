Karácsonyi gólzáporral indult Angliában a csonka Boxing Day

Bár óhajtanák a pihenőt, a játékosok állítólag szeretik a Boxing Dayt. Ők zömmel arról beszélnek, hogy különös hangulat lengi körül ezen a napon a mérkőzéseket, a gyepen a csata ugyan továbbra is kemény, de szinte kínosan sportszerű. Ennek oka lehet akár az ünnep szelleme is, de sokkal valószínűbb, hogy mindenki a szebbik arcát akarja mutatni, hiszen ilyenkor ott ülnek a lelátón a szülők, a testvérek, sőt gyakran még a nagymamák és a nagypapák is.

Angliában 1958 óta rendeznek csak december 26-án bajnoki fordulót, 1889-től egészen addig karácsony első napja szolgált családi futballünnepként, de olykor mindkét napon megteltek a stadionok. Hatvanhárom éve viszont a tömegközlekedés hiánya és az ünnep meghittsége miatt úgy alakult át az élet, hogy az emberek a 25-ét a családdal otthon, a 26-át a szeretteikkel és a barátokkal a stadionokban töltik. Az első Boxing Day-mérkőzést 158 évvel ezelőtt a világ első és második legöregebb klubja vívta: a Sheffield FC 2:0-ra győzött a Hallam FC ellen. Bajnoki szintre 1888–89-ben emelték ezt a napot, akkor a Preston North End 5:0-ra verte a Derby Countyt.

Adódik a kérdés: mi is az a Boxing Day? Az eredet kissé a homályba vész, de a legvalószínűbb elmélet szerint a december 25-i ünnep után a gazdagok szolgái (akiknek karácsonykor dolgozniuk kellett) szabadságot kaptak családjuk meglátogatására. Minden szolga kapott egy dobozt (box), hogy abban vihesse haza az ételeket és az ajándékokat.

Egy Aston Villának szurkoló család meccsre megy a Boxing Dayen. Fotó: Catherine Ivill

A Boxing Day három évszázadot is érintő történetében az idei különös fejezet lesz. A hibás természetesen a koronavírus, amely miatt három mérkőzés is kiesett a programból, ezeket később játsszák majd le a 19. fordulóból. A Leeds nem tud elutazni Liverpoolba, mert újabb játékosai fertőződtek meg, míg a Watfordnál továbbra sincs annyi bevethető labdarúgó, hogy a csapat ki tudjon állni a Wolverhamton elleni összecsapására. Harmadikként hasonló ok miatt az Everton kért halasztást, amit a liga csütörtökön még elutasított, pénteken azonban rábólintott, így a csapatnak nem kell elutaznia Burnley-be. Ami pedig a Leedset illeti, a klub tegnapi közleménye szerint nincs új fertőzött a játékosok között, de azoknak a többsége még nem került ki az karanténból, akiknek pozitív lett a tesztje szerdán, ezért nincs elegendő futballistájuk a keddi, Aston Villa elleni mérkőzés lejátszásához sem, mivel sérülések is sújtják a csapatot.

Gólzáport hozott 1963. december 26-a, amikor tíz élvonalbeli meccsen 66 találat esett. Tegnap úgy tűnt, a csapatokon úrrá lett a rekorddöntés vágya, ugyanis nagyon belehúztak: szinte számolatlanul rúgták a gólokat! A Manchester City és a Leicester összecsapása egyenesen őrült forgatókönyv szerint zajlott. A címvédő Manchester City Kevin De Bruyne parádés lövésének köszönhetően már az 5. percben vezetést szerzett. Az ezt követő húsz percben további három alkalommal találtak be a hazaiak: Rijad Mahrez és Raheem Sterling büntetőből, Ilkay Gündögan közelről volt eredményes. A szünetig nem változott az állás – úgy tűnt, mindkét csapatnak csak nyűg lesz a második félidő.

A Leicester azonban nem adta fel, ünnepi csodára készült, s kis híján össze is hozta azt. Először egy gyors kontra után James Maddison talált Ederson kapujába, négy perccel később pedig első sorban az ő cselei vezettek Ademola Lookman góljával – mindkétszer Kelechi Iheanacho adta a gólpasszt. A 66. percben aztán Maddison lőtt, Ederson a kapufára tolta a labdát, Iheanacho pedig az üres kapuba lőtt – felzárkóztak 4-3-ra a vendégek. Ezt követően viszont megrázta magát a City, Pep Guardiola csapata feljebb kapcsolt, Aymeric Laporte pazar fejese után pedig újra kettővel vezetett a címvédő. A hajrában Sterling közelről még szerzett egy gólt (ami neki a második volt), így 6-3 lett a vége, s ez lett az idény leggólgazdagabb meccse.

Lacazette (Arsenal) is belevert egy szöget a Norwich koporsójába. Fotó: Lindsey Parnaby

Az Arsenal egy ötössel verte idegenben a Norwichot, a házigazdának helyzete is alig akadt. Mikel Arteta, az Ágyúsok menedzsere három jobbhátvédjére sem számíthatott a Boxing Dayen: Tomijaszu Takehiro, Cédric és Ainsley Maitland-Niles egyaránt koronavírus-fertőzés miatt hiányzott, mellettük a csapatkapitányi tisztségétől megfosztott Pierre-Emerick Aubameyang ezúttal sem került be a keretbe. Ennek ellenére a londoniak nem sokat teketóriáztak a ligautolsó ellen, már a hatodik percben megszerezték a vezetést: Kieran Tierney labdacsenése után villámgyors passzokkal ért fel a kapuhoz a vendégcsapat, az akciót Bukayo Saka fejezte be egy pontos lövéssel. A húszéves és 112 napos angol válogatott futballista az Arsenal történelmének második legfiatalabb játékosaként jutott el tíz bajnoki gólig a klub színeiben – egyedül Nicolas Anelka (19 évesen és 225 naposan) volt gyorsabb nála. A vége tehát 0-5 lett, az Arsenal sorozatban az ötödik tétmérkőzését nyerte meg, míg a Norwich továbbra sem tud Boxing Day-bajnokin nyerni (egy döntetlen, hét vereség).

A West Ham kétszer is egyenlített hazai pályán a Southampton ellen, ám harmadszor ez már nem sikerült neki, a West Ham United három mérkőzés óta nyeretlen, a Southampton pedig november eleje után tudott ismét három pontot szerezni a Premier League-ben. A Tottenham magabiztosan hozta 3-0-ra a 37. perctől emberhátrányban játszó Crystal Palace elleni meccsét, de Wilfried Saha második sárga lapjánál a Hotspur már két góllal vezetett. Az Aston Villa a koronovírusos menedzser, Steven Gerrard nélkül fogadta a Chelsea-t, de ez nem zavarta meg a játékosait. Nagyon jól kezdtek, vezetést szereztek, és a ritmust csak később elkapó londoniak még a szünet előtt Jorginho büntetőjéből egyenlítettek. A szünet után a Chelsea-be beállt Lukaku, és ezzel sokkal veszélyesebbé vált a csapat, és nagy fölényt harcolt ki. Lukaku fejese hozta meg az előnyt a Kékeknek, majd a legvégén az ő buktatásáért járt a második tizenegyes a vendégeknek, és Jorgonho ezt sem hibázta el.

Premier League, 19. forduló. Vasárnap: Liverpool–Leeds United elmaradt, Burnley–Everton elmaradt, Wolverhampton–Watford elmaradt, Manchester City–Leicester 6-3, Norwich–Arsenal 0-5, Tottenham–Crystal Palace 3-0, West Ham–Southampton 2-3, Aston Villa–Chelsea 1-3, Brighton–Bentford 21.00. Hétfő: Newcastle–Manchester United 21.00.