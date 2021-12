Mélyről visszakapaszkodva hajtotta végre a bravúrt a Falco a BL-ben

Óriási lehetőség kapujában állt a Falco KC Szombathely. Eddig annyira bravúrosan szerepelt a Bajnokok Ligájában, hogy az utolsó forduló előtt egy pont előnnyel vezette a csoportját, és így a képlet egyszerű volt: ha nyer a Riga ellen, akkor meg is őrzi az első helyét, ami a sorozat egyik legnagyobb meglepetésének számítana. Ugyanakkor muszáj volt nyerni, mert a veresége és a Benetton Treviso várható győzelme esetén azonos pontszámmal végezne az olasz csapattal, ám a kettőjük közötti összesítés nem a magyar bajnoknak kedvezne.

A tét pedig óriási, hiszen a csoportelső azonnal bejut a tizenhat közé, a másodiknak és a harmadiknak viszont játszania kell egy úgynevezett playin párharcot egy másik csoport hasonló helyezettjével. A Riga már sem jobb, sem rosszabb nem lehetett harmadiknál, így tét nélkül kosárlabdázhatott, és ez meg is látszott a mérkőzésen. A Falco görcsösen, rengeteg hibával kezdett, a vendégek viszont felszabadultan játszottak. Az első öt percben csak Golomán György talált be a gyűrűjükbe, 7 pontot szerzett, és más addig nem is volt eredményes. Kisvártatva már 9-20-at mutatott az eredményjelző, a magyar együttesnek nem ment sem a támadás, sem a védekezés.

Boris Barac beállása jót tett, gyorsan dobott 6 pontot, de a Riga ennek ellenére elhúzott tizenkét egységgel. Sőt, volt tizenöt is a különbség, majd a 16. percben Váradi Benedek megszerezte a szombathelyiek első tripláját. Nagyon küzdött, keményen harcolt a házigazda, az agresszívabb védekezésnek köszönhetően az ellenfél kevésbé tudott eredményes lenni, ugyanakkor a Falcónak minden egyes kosárért szinte vért kellett izzadnia, mert a távoli dobások zömmel továbbra is célt tévesztettek.

Fotó: fiba.com

Így sikerült a szünetre hat pontra lefaragni a hátrányt (34-40), azaz nem úszott még el a remény. Sőt, a harmadik negyed kezdetére ez csak négy lett, mert a lettek edzője a szünetben technikai hibát kapott, ezért Perl Zoltán „napirenden kívül” egy büntetőt dobhatott. A Falco másfél perc alatt egyenlített 40-40-re, a Riga pedig csaknem négy percen át nem szerzett pontot, amit sajnos nem sikerült kihasználni, mert a magyar bajnok is góliszonyban szenvedett. Folyamatosan ment az ellenél után, és a negyedik játékrész elején sikerült 53-52-re fordítania.

És ettől fogva nem is adta ki a vezetést a kezéből. Pocsék dobásokkal és hatalmas csatával teltek a percek, mindkét együttes rengeteget hibázott. Szemlátomást nagyon fáradtak voltak, és a Falco szép lassan elhúzott hét ponttal, és a végén az idővel játszva 68-59-re nagyon mélyről visszakapaszkodva megnyerte a mérkőzést! A csoport másik meccsén a Benetton Treviso 81-69-re nyert az AEK Athén ellen, de ez már nem számított, a csoport élén a Falco KC Szombathely végzett 11 ponttal, az olasz csapat lett a második 10 ponttal, a Riga 8-cal a harmadik, az AEK Athén pedig meglepetésre kiesett. A magyar együttes tehát története során először élte túl a bajnokok Ligája csoportkörét, ráadásul a csoportelsőséggel már biztosan ott van a legjobb tizenhat között.

Bajnokok Ligája, D csoport, 6. forduló: Falco KC Szombathely–VEF Riga 68-59 (15-27, 19-13, 17-12, 17-7), a magyar pontszerzői: Barac 16, Perl 11, Golomán 9, Váradi 9, Clark 8, Benke 6, Somogyi 5, Keller 4.