A korábbi tatabányai szélső is bekerült az Eb álomcsapatába

A svéd irányítót, Jim Gottfridssont választották a 2022-es férfikézilabda Európa-bajnokság legértékesebb játékosának. A Flensburg játékosa a mai döntőt megelőzően 33 gólt szerzett és 47 gólpasszt adott. Gottfridsson másodszor lett MVP, 2018-ban a horvátországi Eb-n is a torna legjobb játékosának választották. A horvát Ivano Balic és a francia Nikola Karabatic után ő a harmadik, aki két MVP-díjat nyert Európa-bajnokságokon.

Gottfridsson csapattársát, Oscar Bergendahlt választották a legjobb védőnek. Dánia két játékossal képviselteti magát az all star csapatban: a balátlövő Mikkel Hansen és a jobbátlövő Mathias Gidsel is bekerült a torna csapatába. Hansen korábban háromszor (2012-ben, 2014-ben és 2018-ban) szerepelt az Eb all star csapatában.

Az idei torna legjobb kapusa az izlandi Viktor Hallgrimsson lett, a legjobb irányító a holland Luc Steins, a jobbszélsők közül a spanyol Aleix Gomes, a balszélsőknél a montenegrói, a korábban Tatabányán kézilabdázó Milos Vujovic lett a befutó. Az Eb legjobb beállója a német Johannes Golla lett.

Az all star csapatot a Home of Handball applikáción keresztül több mint tízezer szavazatot gyűjtő szurkoló szavazata alapján állították össze, a névsort egyeztették az Európai Kézilabda-szövetség szakértői testületének a véleményével.

Borítókép: Milos Vujovic bekerült az Eb all star csapatába (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)