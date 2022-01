Dánia önmagát verte meg, és ezzel kiejtette Izlandot

A kézilabda Európa-bajnokság utolsó középdöntős mérkőzése szenzációs rangadóval zárult: az olimpiai bajnok francia válogatott a túlélésért játszott a már biztosan továbbjutott Dánia ellen. Niclas Kirkeloeke góljával vezettek a dánok, Möllerrel kezdett a világbajnok a kapuban, és az első francia támadásnál nem is kellett védenie: az olimpiai bajnok első két lövését ugyanis lesáncolták a dán védők. Simon Hald a beálló posztról, Lasse Swan pedig lerohanásból szerzett gólt. 3-0-ra elhúzott a világbajnok. Descat hetesével kezdődött a francia gólok sora, de ez nem tartott sokáig, mert Holm átlövéséből visszaállította az „eredeti” különbséget, majd Möller bravúrja után Simon Hald tudta növelni a dán előnyt. 5-1-nél, öt és fél perc után kért először időt a francia szakmai stáb.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A döntés megtette a hatását: Franciaország felzárkózott, két-három gólra apadt az előny, a három kulcsemberét, Mikkel Hansent, Magnus Saugstrupot és Mathias Gidselt sem nevező dán válogatott szekerét elsősorban a Rhein Neckar Löwen jobbátlövője, Niclas Kirkeløkke húzta. Möller remekül védett a kapuban, de támadásban kicsit megtorpant a világbajnok. A franciák barcelonai átlövője, Dika Mem fejbe dobta Möllert, rövid ápolás után tudta folytatni a kapus. Nikolaj Jakobsen időkéréssel igyekezett felrázni a csapatát, de ez nem hatott olyan erővel, mint a franciáké. A franciák egyenlítése elmaradt, Lauge fontos góllal tartotta az előnyt. Vincent Gerard 11 dán lövéshez sem tudott hozzá szagolni, őt Wesley Pardin váltotta. Möller természetesen maradt a dán kapuban, sőt, hetest védett.

Visszaállt a négy gólos előny. Möller újabb védése után Holm megint mattolta a franciák (csere)kapusát. Huszonöt percet kellett várni Nicola Karabatic első góljára, és ugyanennyit az első francia védésre. Hihetetlen, de igaz: az első 14 dán kapura lövés mindegyikéből gól született.

A félidő hajrája a dánoké volt, Niclas Kirkeløkke megállíthatatlannak bizonyult, ugyanúgy hat gólt dobott az első harminc percben, mint Jacob Holm. Möller pedig világklasszis produkcióval rukkolt elő a kapuban: nyolc védéssel segítette a csapatát. A miheztartás végett: a franciák két kapusa egy félidő alatt összesen egy labdát fogott. Többek között ezért is vezetett öt góllal a szünetben a dán válogatott.

Melvyn Richardson gólja vezette fel a második félidőt. Kirkeløkke ott folytatta, ahol az első félidőben abbahagyta. Nikolaj Jakobsen kapust cserélt: világklasszis helyett világklasszist küldött be: Möllert Landin váltotta. A franciák minden mindegy alapon Gerard-t parancsolták vissza a kapuba. Három-négy gól között billegett a dán előny, amikor már csak húsz per volt hátra a meccsből. Landin a lehető legjobbkor vette elő a legjobb formáját. Kirkeløkke pedig nem állt le a gólokkal, Holm sem. 23-18-nál a hat gólos vezetésért támadott a világbajnok, megroggyanthatta volna az olimpiai bajnokot, de Gerard (a meccsen bemutatott) első védésével meccsben tartotta a franciákat.

Gerard belejött, a dánok visszavettek, a francia válogatott tíz perccel a vége előtt annak reményében támadott, hogy ha gólt szerez, feljön két gólra. Elsőre nem sikerült, másodjára, hetesből igen: Hugo Descat góljával lett 27-25. Majd Dika Mem megpattanó lövésével 27-26. Hat perc volt hátra, Dánia elveszítette a fonalat támadásban, de Kirkeløkke átlövése megint kihúzta a csávából Jakobsen csapatát. Karabatic góljával megint csak egy volt a különbség. Gerard elkezdett védeni, ziccereket is fogott, Franciaország pedig az egyenlítésért támadhatott. Descat állt oda a hétmétereshez, Landin lesétált, Möller jött be helyette, de védeni nem tudott. 28-28 lett. Gyors gólváltás után 29-29. A dán támadás labdaeladással zárult, a franciák a vezetésért mentek. Mem be is bombázta a szaggatottról. Jakobsen másfél perccel a vége előtt kikérte a harmadik idejét. De ez sem segített: a franciák egy góllal, 30-29-re nyerték a meccset, és végül ők végeztek a csoport élén. Dánia elszórakozta a második félidő második felét, ezzel elveszítette a veretlenségét, és kiejtette Izlandot. A pénteki elődöntőben Dánia Spanyolországgal, Franciaország Svédországgal játszik. Izland az ötödik hellyel vigasztalódhat, ha legyőzi Norvégiát.

Férfi kézilabda Eb, középdöntő, negyedik forduló: Dánia–Franciaország 29-30 (17-12). A csoport végeredménye: 1. Franciaország 8 pont, 2. Dánia 8, 3. Izland 6, 4. Horvátország 3, 5. Hollandia 3, 6. Montenegró 2.

Az elődöntő párosítása: Franciaország–Svédország, Spanyolország–Dánia. Az ötödik helyért: Izland–Norvégia.

Borítókép: Jacob Holm remekül helyettesítette Mikkel Hansent, de a hajrára ő is megtorpant (Fotó: MTI/Illyés Tibor)