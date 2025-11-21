Keane és Rooney a magyar válogatott drámáján és az írek viselkedésén kaptak össze

A Manchester United két legendás volt futballistája, Wayne Rooney és Roy Keane vitáztak azon a Stick To Football podcast legutóbbi részében, hogy mennyire volt illendő az ír válogatott játékosainak nagy ünneplése a magyar válogatott ellen aratott 3-2-es, drámai győzelem miatt a Puskás Arénában.

Caoimhin Kelleher, az ír kapus ünnepel a magyar válogatott ellen a Puskás Arénában – Keane szerint belefért, Rooney szerint nem Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Az angol Rooney és az ír Keane nem értettek egyet: előbbi szerint az, amit az írek műveltek Marco Rossi csapata ellen, túlment egy határon.

Wayne Rooney: Az írek túlzásba estek a magyarok ellen

– Szerintem egy kicsit túlzásba vitték – vélekedett Rooney. – Értem a dolgot, mégis az ünneplés olyan volt, mintha éppen kijutottak volna a világbajnokságra.

Valóban: Troy Parrott 96. percben szerzett harmadik, egyben mindent eldöntő gólja után az írek extázisban törtek ki, miközben a magyarok teljesen sokkot kaptak a Puskás Arénában. A magyar drámát Orbán Viktor miniszterelnök úgy foglalta össze, hogy:

Sok szomorú pillanatot láttam már, de olyat, hogy egyszerre meghaljon egy egész stadion, lezuhanjon a mennyországból a föld alá, még nem. Ezért is írtam utána, hogy van-e élet a halál után.

Rooney szavaival nem értett egyet a Manchester United korábbi csapatkapitánya, Roy Keane.

Keane: Az íreket nem érheti bírálat ezért

A 67-szeres ír válogatott legenda azt hangsúlyozta, hogy Rooney angolként talán nem érti, mekkora dolog kijutni egy vb-re az ő nemzetének.

– Az ír válogatott annyira rossz volt az elmúlt években, hogy nem irigylem játékosaitól a mostani ünneplést – szögezte le Keane. – Igen, nagyon sokat kell még dolgozniuk ahhoz, hogy tényleg kijussanak a világbajnokságra, de hosszú évek kínlódása után most egy kicsit feldobták az egész országot. Portugália legyőzése hatalmas tett volt, ezek után elmentek Magyarországra, ahol gyakorlatilag a meccs utolsó labdaérintésével nyertek… Nem érheti őket bírálat azért, hogy kiélvezték a pillanatot.

Az írek Csehországgal játszanak márciusban a vb-pótselejtező első fordulójában, és ha nyernek Prágában, hazai pályán Dánia vagy Észak-Macedónia ellen harcolhatják ki a részvételt a világbajnokságon, amiről a magyar válogatott újra lemaradt.