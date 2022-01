Dárdai Pál megjósolta, mi vár Schäfer Andrásra Berlinben

Dárdai Pál úgy véli, Schäfer András mentalitása és játékstílusa tökéletesen passzol az Union Berlinhez, ahova a 22 éves, 15-szörös magyar válogatott középpályás a múlt héten igazolt a Dunaszerdahelytől. Az ismertebb berlini csapat, a Hertha korábbi vezetőedzője a Nemzeti Sportnak nyilatkozott.

Íme, a biztató útravaló: „Schäfer András nagyon jó helyre került!” Ha olyasvalaki mondja ezt, aki kiválóan ismeri a németországi, azon belül is a berlini viszonyokat, akkor valóban nincs ok rá, hogy attól féltsük a huszonkét éves középpályást, nem állja meg a helyét az 1. FC Union Berlinben, illetőleg a világ egyik legerősebb bajnokságában, a Bundesligában. Szóval ha Dárdai Pál azt mondja, hogy Schäfer András nagyon jó helyre került, az úgy is van. Nem mellesleg a korábbi 61-szeres válogatott középpályás azt is tudja, milyen érzés a német fővárosba igazolni, éppen huszonöt éve, hogy először edzésre jelentkezett Berlinben, igaz, mintegy harminc kilométerrel odébb, a Herthánál.

– Rég volt, szép volt – intézte el egy mondattal a múltat a kék-fehéreknél ikonná váló Dárdai Pál, aki készséggel beszélt arról, mi várhat Schäfer Andrásra Berlinben. – Urs Fischer személyében remek edzője van az Unionnak, újra és újra kitalál valamit, amivel zavarba hozza az ellenfeleket. Szervezett, fegyelmezett és sokat futó csapatot rakott össze, amely mögött fanatikus szurkolótábor áll. Ahogy elnéztem a válogatottban Schäfer András játékát, szorgalmas, a taktikát maradéktalanul betartó futballistának ismertem meg, aki a labdával is jó viszonyt ápol. A mentalitása szerintem tökéletesen passzol az Union által képviselt értékekhez, ezért is állítom, hogy jó helyre került. Ráadásul jókor, ugyanis ha valaki a téli átigazolási időszakban vált klubot, attól általában nem várnak azonnal kimagasló teljesítményt, nem helyeznek rá nagy nyomást, adnak időt a beilleszkedésre, úgyhogy az egyik legfontosabb teendője az lesz tavasszal, hogy »belakja« a várost és a klubot, a csapatnál alaposan megismerjen mindent és mindenkit. Az persze nem baj, ha közben jól is játszik…

Borítókép: Schäfer András már az Union Berlin mezében (Forrás: Twitter/1. FC Union Berlin)