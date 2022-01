Gálázva győzött a Győr, akadályba ütközött a Fradi

A győriek 56 nap után játszottak ismét mérkőzést, amelyről hat játékosuk, Linn Blohm, Amandine Leynaud, Lukács Viktória, Estelle Nze Minko, Jelena Despotovic és Faluvégi Dorottya is hiányzott.

A magyar csapat gyors és pontos játékkal, bravúros megoldásokkal kezdett, ezért a teljes kerettel érkezett franciáknak már a nyolcadik percben időt kellett kérniük (6-2). A védekezésen is látszott a felkészültség, Laura Glauser pedig védésekkel segítette csapatát honfitársai ellen. A túloldalon a világbajnok vezetőedző, Emmanuel Mayonnade a 15. percben már másodszor kért időt (11-3). Csapata ezt követően – Tamara Horacek vezérletével – már fel tudta venni a versenyt támadásban és védekezésben is a hazaiakkal, és mivel ezzel párhuzamosan a győriek teljesítménye némileg visszaesett, a 23. percben már csak négy találat volt a különbség (14-10).

Ambros Martín vezetőedzőnek ekkor még nem kellett időt kérnie, játékosai Stine Oftedal irányításával átlendültek a holtponton, újra lendületes akciókat vezettek, gyorsan járatták a labdát és jól védekeztek, így a szünetben 20-13-ra vezettek.

Mivel a folytatásban is rendkívül fegyelmezett volt a házigazdák visszarendeződése, a Metz nem tudott gyors ellentámadásokat vezetni. A Győr már kilenc találattal vezetett, amikor a vendégek a kapusuk lecserélésével létszámfölényes támadójátékra álltak át, ám az üresen hagyott kapuba többször is gólt kaptak, így a különbség nem csökkent. A hazaiak ezt követően sem vettek vissza a tempóból, az 54. percben már tíz találat volt az előnyük. A hajrában minden cserejátékosát pályára küldte Ambros Martín, ennek következtében sorozatban négyszer talált be a Metz, de a magabiztos ETO-siker nem forgott veszélyben.

A győrieknél Veronica Kristiansen tíz, Schatzl Nadine hét, Ju Unhi hat, a franciáknál Tamara Horacek nyolc góllal zárt. A kapusok közül Laura Glauser nyolc, Silje Solberg négy védéssel járult hozzá a győzelemhez. Az ETO 2020 novemberében koronavírusos megbetegedések miatt mindössze két kapussal és nyolc mezőnyjátékossal tudott kiállni a montenegrói Buducnost Podgorica ellen, mégis 34-29-re nyert, ahhoz a találkozóhoz volt hasonlatos a Metz elleni siker.

A kupasorozatot öt alkalommal megnyerő ETO ezzel rekordot jelentő, immár 66 mérkőzésből álló, 2018 januárja óta tartó veretlenségi sorozattal büszkélkedhet a Bajnokok Ligájában, ebben az időszakban 58 győzelem és nyolc döntetlen a mérlege.

A statisztikába csak a meccsek rendes játékideje számít bele.

A csoportjukban kilenc győzelemmel álló, éllovas győriek legközelebb jövő vasárnap lépnek pályára, amikor a dán Odensét fogadják a BL-ben.

Eredmény, csoportkör, 10. forduló, B csoport:

Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia) 39-30 (20-13)

lövések/gólok: 54/39, illetve 46/30

gólok hétméteresből: 6/4, illetve 5/4

kiállítások: 6, illetve 12 perc

Elmarad az FTC vasárnapi mérkőzése

Elhalasztották az FTC-Rail Cargo Hungaria mérkőzését a francia Brest Bretagne ellen. A találkozó vasárnap délután lett volna a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében, azonban a zöld-fehér klub honlapjának beszámolója szerint péntek este és szombaton (ma) reggel újabb játékosaiknál jelentkeztek Covid-fertőzésre utaló tünetek. A történtekről tájékoztatták az európai szövetséget (EHF), az egyeztetéseket követően pedig eldőlt, hogy a protokollt betartva az együttes nem utazik Franciaországba szombaton.

Az elhalasztott összecsapás új időpontjáról az EHF és a két klub később egyeztet.

A ferencvárosiak jelenleg hat győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel az A csoport második helyén állnak, egy ponttal lemaradva az éllovas dán Esbjerg mögött, amellyel jövő vasárnap slágermeccset vívnak.

Borítókép: Veronica Kristiansen (Fotó: Dömötör Csaba)