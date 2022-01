Győri csoda: legyőzték az itthon verhetetlennek tűnő címvédőt

Ha a papírformát nézzük, a Sopron Basket itthon verhetetlen. A játékoskerete annyival erősebb az összes magyar csapaténál, hogy tulajdonképpen már az is bravúr, ha valamelyik ellenfele csak megszorítja – ám a sportban a papírforma soha nincs a pályán. Ez most is bebizonyosodott, ugyanis a megyei rangadón a címvédő elveszítette a hazai veretlenségét ebben az idényben, nagy meglepetésre az UNI Győr Mély-út hazai pályán 76-73-ra legyőzte.

Ha valaki megérdemelte volna, hogy csodát tegyen a soproniak közül, az Gabby Williams volt. Lényegében ő tartotta meccsben a csapatát, a többi kulcsjátékos is mélyen a tudása alatt kosárlabdázott. Két másodperccel a vége előtt a vendégek jöttek oldalról, a labda nagyon rosszul jött az amerikai–francia légiósnak, de ő egy akrobatikus mozdulattal még rádobta, a labda pedig éppen csak leperdült a gyűrűről, nem sikerült egyenlíteni. Ám őszintén szólva a Sopron meg sem érdemelte volna, a szervezetten és lelkesen játszó győriek szinte végig vezettek, és sokkal jobban játszottak az Európa élvonalába sorolt, itthon jó ideje egyeduralkodó címvédőnél.

Különösen Jardin Canada és Sabína Oroszová nyújtott kiemelkedőt a maguk 18-18 pontjával, de a többiek is kitettek magukért, a Győr csapatként harcolta ki ezt a bravúrt. A házigazdánál hét, a vendégeknél viszont csak öt játékos szerzett pontot, így Gabby Williams hiába emelkedett ki a maga 25 pontjával, és nem lehetett panasz Jelana Brooksra és Nevena Jovanovicsra sem, ők 17-tel, illetve 15-tel zártak, de három ember jó teljesítménye kevés, ha az ellenfél egységes csapatként nagyszerűen működik.

Gabby Williams (jobbra) remek teljesítménye nem volt elég a soproni győzelemhez. Fotó: Kovács Tamás (archív)

Most már nem túlzás kijelenteni, hogy a Sopron Basket mély gödörbe került, és nemigen tud onnan kikecmeregni. A csapat remekül rajtolt a bajnokságban és az Euroligában is, ám december elejére megtorpant, a formája látványosan visszaesett. A legrangosabb európai sorozatban is elbukott gyenge játékkal is nyerhető meccseket, itthon szenvedett, Diósgyőrött is csak fogcsikorgatva nyert, most pedig elszenvedte első vereségét is. A csapat egyébként 2019. december 1-e óta először kapott ki a bajnokság alapszakaszában, akkor a PEAC-Pécs otthonából utazott haza vesztesként.

– Ilyen meccsre számítottunk, tudtuk, hogy erős csapat a győri – mondta a találkozó után Gáspár Dávid, a Sopron vezetőedzője. – Két tényezőben látom a vereség okát. Az egyik, hogy a lepattanózást elveszítettük, nekik negyvenhét, nekünk csak harminchárom labdát sikerült összeszedni. Eddig átlagban a magyar bajnokságban hatvan pont alatt kaptunk, most hetvenhatot. Persze dobhattunk volna többet, de a kosárlabda már csak ilyen, előfordul, hogy nem ülnek a dobások. Nincs tragédia, megyünk tovább, a céljaink nem változtak.

Iványi Dalma, a győriek vezetőedzője büszke lehet a csapatára. Fotó: Csapó Balázs

A győztes csapat vezetőedzője, Iványi Dalma roppant boldogan, de visszafogottan nyilatkozott:

– A célunk az volt, hogy jó meccset játsszunk, ez össze is jött, mert a csapat szinte maradéktalanul végrehajtotta a megbeszélteket védekezésben és támadásban is. Sok gonddal küzdöttünk idén, de folyamatos a fejlődés, ami ilyen bravúrban csúcsosodott most ki, de még messze a szezon vége.

Ehhez csatlakozott a győriek egyik legjobbja, Sabína Oroszová: – Extra teljesítményt nyújtottunk, bíztunk abban, hogy meg tudjuk nehezíteni a soproniak dolgát. Mikor pedig láttuk, hogy van esélyünk, ezt megragadtuk, és nem remegtek meg a kezek sem. Büszke vagyok a csapatra, mindenki nagyot harcolt, küzdött, azt gondolom, megérdemelten győztük le Európa egyik legjobb csapatát.

A Sopron csütörtökön nagy rangadót játszik az Euroliga egyik legerősebb csapatával, a török Fenerbahcét fogadja. A főpróba rosszul sikerült.

Borítókép: A győriek remek csapatmunkával nyertek (Forrás: Fiba.com)