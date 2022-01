Hollandia a tartalék kapus tartalékjának bravúrjaival verte Montenegrót

Két válogatott okozott eddig nagy és váratlan meglepetést a kézilabda Európa-bajnokságon: Montenegró és Hollandia. Utóbbi sajnos éppen a magyar csapat kárára szerepelt nagyszerűen a csoportjában, és jutott tovább onnan, Montenegró három győzelmet aratott sorozatban (előtte összesen egy találkozót nyert a kontinenstornákon), szombaton pedig ez a két csapat éppen egymás ellen küzdhetett meg. Montenegró egy esetleges győzelemmel nagy lépést tehetett volna akár az elődöntő felé, a hollandoknak az ötödik helyért való rájátszás lehetett reális cél – ebből a csatából csak remek meccs kerekedhetett ki.

Így is lett. Montenegró kezdett jobban, ami papírformának tűnt, mert a hollandokat alaposan betámadta a koronavírus: mindkét kapusuk (Dennis Schellekens és Bart Ravensbergen), valamint a franciák ellen a hajrában beugró kapusedző (Gerrie Eijlers) is pozitív mintát adott, de további négy játékos (Rutger ten Velde, Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, Iso Sluijters) és Erlingur Richardsson szövetségi kapitány is izolációban van. A szakember helyett Edwin Kippers másodedző meccselt. Nebojsa Szimics remekül védett, elöl is bejöttek a támadások, és az első félidő derekára már 10-6-ra elhúzott a balkáni válogatott.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

Ezen a ponton azonban megtorpant, sok labdát eladtak a játékosai, ziccereket hibáztak, a védekezés is fellazult, amit Hollandia ki is használt, és a szünetig 18-16-ra megfordította az állást. Ezt követően Montenegró beleadta a szívét és a lelkét is a mérkőzésbe, ám ez most kevésnek bizonyult. Kay Smits szállította a gólokat, de a holland kapuban a másodikként bevetett Thijs van Leeuwen sokat hozzátett csapata előnyéhez, és a bal szélen Tommie Falke is előlépett a háttérből. Montenegró mindent megtett, megpróbálkozott a hét a hat elleni játékkal is, de továbbra sem tudták megakadályozni a holland rohanást, így a narancs mezesek 34–30-ra nyertek, megszerezve első sikerüket a középdöntőben. A 34 éves, Belgiumban védő Van Leeuwen pénteken érkezett meg a tornára, és egyből a meccs legjobbjának választották: 14 védéssel, 42,5 százalékos hatékonysággal zárt.

Férfi kézilabda Európa-bajnokság, középdöntő, 2. forduló, I csoport, Budapest: Montenegró–Hollandia 30-34 (16-18), ld: Csepics, B. Vujovics 6-6, ill. Smits 9. Később: Franciaország–Izland 18.00 (tv.: M4 Sport), Dánia–Horvátország 20.30 (tv.: M4 Sport).