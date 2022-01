Köln után Budapest rendezheti a Bajnokok Ligája Final Fourt?

Az EHF első embere a csoportmérkőzések után a közmédiának adott interjúban, a magyar szervezőknek és a magyar szövetségnek küldött levelében is értékelte a január 13-án kezdődött férfi kézilabda Európa-bajnokság magyarországi szervezési munkáit.

– Az Európa-bajnokság alatt az új budapesti csarnokot látogattam meg, de ismerem a debreceni arénát is a korábbi Eb-kről és a szegedi aréna megnyitóján is ott voltam decemberben, nagyszerű létesítményekről beszélhetünk – hangsúlyozta az M1-csatornának Michael Wiederer. – Az új budapesti kézilabda-arénának fantasztikus a hangulata, a kézilabdás mezőnyben a legnagyobbakhoz tartozik Európában, a szurkolókról pedig tudjuk, hogy fanatikus drukkerek, éppen ezért a magyar atmoszférát, környezetet nagyon szeretjük, hiszen a magyarok nagyon jól szurkolnak, de sportszakmai tekintetben is hozzáértők. A budapesti létesítmény alkalmas rá, hogy a női Bajnokok Ligája négyes döntője mellett 2024 után, amikor lejár az EHF Kölnnel kötött szerződése, akár a legjobb férfiklubcsapatok Final 4-eseményének is otthont adjon. Fontos, hogy megmozgassuk a közönséget és legyenek megfelelő helyszínek az ilyen tornák megrendezéséhez. Meglátjuk, idén miként vizsgázik a női BL négyes döntő az új budapesti arénában. A Magyar Kézilabda-szövetségnek megvan minden tudása ahhoz, hogy más versenyeket is megrendezzen. Meglátjuk 2024 után – fogalmazott sejtelmesen a szövetség első embere.

Fotó: Árvai Károly

Az EHF vezetője a közmédiának adott interjúja mellett az MKSZ vezetőinek és az Eb magyarországi szervezőinek küldött levelében is méltatta az Eb-szervezést és a létesítményeket.

Borítókép: A telt házas Eb-meccsek megszervezése kivívta az EHF-elnök elismerését (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)