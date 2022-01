Máthé Dominik klubja felfigyelt a magyarokat cserben hagyó átlövőre

A 198 centis, 98 kilós Uros Borzas Adán született. Tizenkét évesen érkezett Magyarországra, először Alsóörsön játszott, onnan a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémiára vezetett az útja. Később a korosztályos magyar válogatottban is bemutatkozott, sőt, a 2016-os bulgáriai B-csoportos ifjúsági Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett a mieinkkel, és a torna álomcsapatába is beválasztották. Közben a Veszprém is felfigyelt rá, de ott nem tudott gyökeret ereszteni, a magyar rekordbajnok előbb kölcsön-, majd végleg eladta a játékjogát a Tatabányának, ahol sikeres évet töltött. Az EHF-kupában több jó mérkőzése is volt, ekkor fedezte fel magának a francia első osztályú Toulouse, és most jelentette be Máthé Dominik klubja, a norvég Elverum, hogy a szerb-magyar kettős állampolgárságú balátlövő 2024-ig a Bajnokok Ligájában érdekelt csapatot erősíti.

Uros Borzas az idén szerb színekben szerepelt az Európa-bajnokságon, tavaly februárban döntötte el, hogy a magyar helyett a szerb válogatottban kíván játszani. A balátlövő korábban a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy a döntése előtt évekkel felvette a kapcsolatot a Szerb Kézilabda-szövetséggel, de ameddig lehetett, utánpótlás-szinten a magyar válogatottban élt a lehetőséggel, és végtelenül tiszteli a magyarokat, amiért a legjobb körülmények között készülhetett. – Mindent megadtak nekem, mindent biztosítottak számomra, a végsőkig tiszteltem őket – szögezte le tavaly a fiatal játékos.

Borítókép: Uros Borzas Norvégiában folytatja a pályafutását (Fotó: Dél-Magyarország)