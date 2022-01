Nem erre számítottunk: sokkoló élménnyel kezdett a válogatott az Eb-n

Elkezdődött. A hollandok másfél órával a meccs előtt kijöttek mocorogni, melegítgetni az MVM Dome pályájára. Gulyás István csapata udvariasan megvárta a férfikézilabda Európa-bajnokság grandiózus megnyitó ünnepségét, s azt is, ahogy a helyszínen szurkoló rockzenészt, Nagy Ferót köszöntette, megtapsoltatta a közönséggel Szalai Edit konferanszié, és csak ezután kocogott ki a pályára. A meccsre nevezhető 16 fős névsorból Borbély Ádám, Nagy Bence, Győri Mátyás és Stefan Sunajko maradt ki. A kezdésre megtelt az aréna, a hangulat a tavaly nyári futball Eb-t idézte, a himnuszt ezúttal nem 67, hanem 20 ezer ember, köztük Orbán Viktor miniszterelnök énekelte.

A magyar válogatott az alapcsapatával kezdett: Mikler Roland előtt a Sipos Adrián, Bánhidi Bence, Szita Zoltán, Máthé Dominik négyes védekezett, a két szélen, Pedro és Lékai Máté helyezkedett. Támadásban Lékai behúzódott középre irányítani, Sipos lement, Bóka Bendegúz ment ki a szélre.

Nem indult jól a meccs, és akkor enyhén fogalmaztunk. Máthé Dominik hetest rontott, leendő párizsi csapattársával, a 173 centiméter „magas”, villámgyors Luc Steinsszel képtelen volt mit kezdeni a magyar védelem. Bánhidi befordulásai tartották a lelket a társaiban. De nem sokáig, a 12. percben 3-7-es állásnál nyomta meg az időkérést jelző duda gombját Nagy László. Chema Rodríguez edző hevesen gesztikulálva magyarázott, a szövetségi kapitány a háttérbe húzódott. Bő negyedóra után Miklert Székely Márton váltotta a kapuban, és a pontatlanul kezdő Szita helyére Bodó, Lékai helyére Hanusz Egon érkezett. Variálta a sorokat a kapitány, de Máthé újabb kihagyott hetesével mélyült a válság, Székely életmentő bravúrjaival tartotta meccsben a csapatot, az ötgólos hátrányt sikerült háromra faragni a szünetre (10-13).

A második félidőt Székely kivételével az alapértelmezett legjobbjaival kezdte a magyar válogatott. Lékai hetesével rögtön sikerült közelebb férkőzni, majd Bóka Bendegúz lerohanásgólja újra élesztette az addig pislákoló magyar reményeket. Támadásban felgyorsult, de a védekezés viszont továbbra sem volt elég feszes a magyar csapat. Fokozódtak az izgalmak, eksztázisba jött a közönség, amiért ott loholt a válogatott a hollandok nyakán. Bánhidi kisebb sérülést szedett össze, Rosta Miklós váltotta. Egyenlítés helyett megint visszaállt a három gólos különbség, pedig nem Székelyen múlott a felzárkózás.

Egy csapásra megint szorosabb lett az állás, de néhány bosszantó labdaeladás és kimaradt ziccer miatt nem jött össze az egyenlítés., az ellenfél jobbátlövője, a mezőny egyik legjobb embere, Kay Smits kirobbanó formában játszott. Sem őt, sem a holland válogatottat nem lehetett feltartóztatni, pedig a végén Lékai nagy hajrával kiegyenlített, de az utolsó szó a vendégeké volt.

A folytatásban győzni kell Portugália és Izland ellen a csoportból való továbbjutáshoz. Az sem lesz könnyebb, mint a hollandok elleni találkozó.

Férfikézilabda Európa-bajnokság, B csoport: Magyarország–Hollandia 28-31 (10-13), Budapest, MVM Dome, 20022 néző. A Portugália–Izland mérkőzést ma játsszák.

A veszprémi Jorge Maquedát is bevető, a Dujshebaev testvéreket nélkülöző címvédő Spanyolország kellemetlenül kemény csatába keveredett, 28-26-ra nyert Csehország ellen Pozsonyban az E csoport első találkozóján. A szegedi szélsőt, Bogdan Radivojevicset és a veszprémi kapust, Vladimir Cuparát is foglalkoztató Szerbia nagyon magabiztosan, 31-23-re győzte le Ukrajnát Szegeden a C csoport nyitó mérkőzésén. A korábbi veszprémi klasszis, az északmacedón játékosedző, Kiril Lazarov az utolsó pillanatban megsérült, így csak szövetségi kapitányi minőségében lehetett ott csapata Szlovénia elleni mérkőzésén az A csoport nyitó találkozóján. A tapasztalt jobbátlövő hiányában is tisztességesen helyt állt az NB I-ből ismert korábbi és jelenlegi légiósokat (Stas Skube, Nik Henigman, Blaz Blagotinsek, Gasper Marguc, Borut Mackovsek) foglalkoztató Szlovénia ellen 27-25-ös vereséget szenvedett északmacedón válogatott.Az exveszprémi szélső, Danyiil Siskarjov és a Szegedről ismert Dmitrij Zsitnyikov hathatós közreműködésével Oroszország 29-27-re nyert Litvánia ellen Kassán, az F csoport nyitó mérkőzésén.

Az esti találkozókon papírforma-eredmények születtek: Svédország Bosznia-Hercegovinát, Dánia Montenegrót, Franciaország Horvátországot, az Orosz csapat pedig Litvániát győzte le.

További eredmények. A csoport: Szlovénia–Észak-Macedónia 27-25, Dánia–Montenegró 30-21. C csoport: Szerbia–Ukrajna 31-23, Horvátország–Franciaország 22-27. E csoport: Spanyolország–Csehország 28-26, Svédország–Bosznia-Hercegovina 30-18. F csoport: Orosz csapat–Litvánia 29-27. Norvégia–Szlovákia 35-25.

Borítókép: Lékai Máté csak a végén lendült bele a játékba (Fotó: Mirkó István)