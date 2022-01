Nem segített a beugró csodakapus, a világbajnok lelépte a hollandokat

A korábban lebetegedő Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Dennis Schellekens, Bart Ravensbergen, Rutger ten Velde és Gerrie Eijlers kapusedző mellett vasárnap további három holland – Samir Benghanem, Jasper Adams, a gólkirályjelölt Kay Smits –, és a fizikoterapeuta, Robert Baardse, sőt a szövetségi kapitány, Erlingur Richardsson is pozitív koronavírustesztet adott.

Komplett kerettel is szinte lehetetlen, ilyen sok kimaradóval szinte teljesen reménytelen volt a hollandok helyzete a világbajnok, csoportelső dánokkal szemben. Ráadásul a hollandok agya, a Paris SG klasszis irányítója, Luc Steins az első félidőben be sem állt a holland válogatottba. A meccs elején dán GOG a nyáron a német Füsche Berlinhez szerződő 22 éves átlövője, Mathias Gidsel volt elemében a statikus holland védőkkel szemben. Niklas Landintól nem volt szükség bravúrra a dán kapuban. A Montenegró elleni meccs holland hőse, a vészmegoldás, Thijs van Leeuwen nem találkozott a labdával.

Landin a 12. percben mutatott be először bravúrt, de az méretes volt: Falke ziccerét védte, rúgta ki a gólvonal előtt. Johan Hansen szélső góljával már négy volt a különbség. Landin is belejött. A takaréklángon égő dán válogatott, a veszprémi Rasmus Lauge mellett Mads Mensah Larsen sem állt be az első félidőben. A különbség ennek ellenére látványosan nőtt, a 22. percre már tíz volt közte.

A folytatásban sem változott a forgatókönyv. Mathias Gidsel továbbra is pontosan lőtt, a dán cseresor Mikkel Hansennel is nagyon erős volt a hollandoknak. Landint Möller váltotta a dán kapuban, beállt Mads Mensah, ezzel nem esett a dánok játékának a színvonala. Ha mégis lankadt a figyelem, akkor Nikolaj Jakobsen időkérése szedte ráncba a dánokat. Vagy éppen Möller babonázta meg a távoli lövőket. Hét gólnál és hét gólpassznál járt a negyvenedik perc környékén Gidsel, kényelmesen leült a padra. Majd visszaállt és a háta mögött adott szenzációs labdát. Békésen csordogált a meccs, hiszen már régen eldőlt, egyik csapat sem rángatta az istrángot: a dánok takaréklángon is presztízskérdést csináltak a biztos győzelemből, a hollandok pedig annyit mutattak, amire képesek voltak az Eb-mezőny egyetlen hibátlan csapata, a világbajnok ellen. Dánia 35-23-ra nyert, ezzel elődöntős, Hollandia a Horvátország elleni csoportzáró mérkőzésén szépen búcsúzhat az Európa-bajnokságtól.

Férfikézilabda Európa-bajnokság, középdöntő, I-es csoport: Dánia–Hollandia 35-23 (21-12). Korábban: Izland–Horvátország 23-22 (12-10). A Franciaország–Montenegró mérkőzést később játsszák.

A csoport állása: 1. Dánia 6 pont, 2. Franciaország 4 (1 mérkőzéssel kevesebbet játszott), 3. Izland 4, 4. Hollandia 2, 5. Montenegró 2 (1 mérkőzéssel kevesebbet játszott), 6. Horvátország 2.

Borítókép: Mathias Gidsel volt a dánok vezére (Fotó: Kovács Tamás)