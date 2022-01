Nemzeti színű trikó és kék-ezüst bukósisak jelzi a sikereket

Egy év alatt nagyot fordult a világ Vas Blankával. A húszéves kerékpáros az előző télen ugyan már több erős futammal felhívta magára a figyelmet terepkerékpárban, de ekkor még csak a sportág bennfentesei ismerték igazán a benne rejlő lehetőségeket. 2021 második felében azonban Vas három szakágban is letette a névjegyét: hegyikerékpárban olimpiai, országúton világbajnoki negyedik helyezést ért el, terepkerékpárban pedig vasárnap már Eb-ezüstérmesként és világkupa-futamgyőztesként indulhatott a magyar bajnokságon a Városligetben.

– Rengeteget változott az életem az elmúlt évben. Leérettségiztem, majd nagyon erős World Tour-csapattal kötöttem szerződést, úgyhogy most már teljesen a kerékpározás került előtérbe – mondta lapunknak Vas Blanka a hazai verseny után, amelyen magabiztosan szerezte meg zsinórban negyedik országos bajnoki címét a cyclocross néven is ismert szakágban. Bár szakmai­lag messze nem a magyar bajnokság jelenti a legnagyobb kihívást a kerekesnek, semmiképpen sem hagyta volna ki a viadalt.

A magyar bajnoki dobogó legfelső fokán (Fotó: Facebook/Vas Blanka)

– Nagyon jó érzés találkozni magyar szurkolókkal, és szerintem nekik is nagy élmény látni engem élőben versenyezni. A múlt év hatalmas áttörés volt itthon a kerékpársportnak, és ez látszott is: legalább háromszor, talán négyszer annyi szurkoló volt az országos bajnokságon, mint a korábbi években. Értékes ranglistapontok is járnak ezért a versenyért.

És azt is nagyon fontosnak tartom, hogy a nemzetközi viadalokon, a legjobban követett versenyeken viseljem a magyar bajnoki mezt.

Mellettem szinte csak hollandok vannak a szakág élmezőnyében, úgyhogy a világon nagyon sok helyen szurkolnak nekem, hogy legyőzzem őket – fogalmazott a fiatal versenyző.

Vas Blanka nemcsak terepkerékpárban, hanem az országúti mezőnyversenyben és időfutamban, valamint hegyikerékpárban is uralkodó magyar bajnok, azaz bármilyen szakágban is indul majd, mindig a piros-fehér-zöld trikóban kereshetjük a mezőnyben. A kék-ezüst bukósisakja más szempontból jelzi a sikereit: ettől az évtől már az ismert energiaital-gyártó támogatja Vast.

A fiatal magyar kiválóságnak az országos bajnokság és a családlátogatás mellett még egy fontos programja volt a rövid, Magyarországon töltött időszakban: részt vett az Év sportolója gálán. A szavazáson harmadik helyen zárt a női sportolók között a két kajakos olimpiai bajnok, Csipes Tamara és Kozák Danuta mögött.

– Fantasztikus élmény volt elmenni a gálára, amely szintén fontos visszajelzés volt arra nézve, hogy mennyit lépett előre a magyar kerékpársport, hiszen a nők között én, a férfiak versenyében Valter Attila volt ott a jelöltek között. Bár dobogósként hívtak meg, azért sejtettem, hogy nem én fogok nyerni, és azt gondolom, nem is lett volna igazságos, hiszen én messze vagyok az olimpiai bajnoki címtől, és világversenyt sem nyertem még, csak egy cyclocross-világkupafutamot. Kicsit azért izgultam, mert ha mégis nyertem volna, ki kellett volna mennem a színpadra magassarkúban és beszédet kellett volna mondanom – vallotta be szerényen Vas, aki azért tisztában van vele, hogy ha pályafutása továbbra is a tavalyihoz hasonló ütemben ível felfelé, előbb-utóbb szembe kell néznie az említett édes terhekkel is.

Egyelőre azonban nem akar túlságosan nagy nyomást helyezni magára a fiatal kerékpáros, aki – a sportágában egyébként szokatlan módon – idén is mindhárom szakágban versenyez majd. A tervezett programját már egészen júliusig kialakította csapatával, az SD Worxszel: a tavaszi egynapos klasszikusok és a nyári Giro d’Italia Donne között jutott hely két hegyikerékpáros-viadalnak is.

Fotó: Facebook/Vas Blanka

– Mindegyik verseny fontos lesz számomra, viszont országúton még nincs sok tapasztalatom. Rengeteget kell még tanulnom, de a legjobb helyen, a legjobb csapatban vagyok ehhez. Nem tudom, mit várhatok el magamtól, ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy a csapaton belül én leszek az, akinek a győzelemre kell majd hajtania a versenyeken.

Időben viszont ezeket a kihívásokat megelőzi a terepkerékpáros-világbajnokság: a női felnőttmezőny versenyét január 29-én rendezik az egyesült államokbeli Fayetteville-ben. Vas a tavalyi vb-n még az U23-as kategóriában szerzett bronzérmet, idén viszont már a felnőttmezőnyben lesznek komoly céljai.

– Ez az a verseny, amelyre készülve már nem tudok kibújni a nyomás alól. Az utóbbi versenyeken ugyan kicsit lassúnak éreztem magamat, de remélem, a világbajnokságra minden összeáll, és meglesz bennem az a sebesség, amivel igazán jó eredményt érhetek el – fogalmazott Vas Blanka.

Borítókép: Vas Blankának a legnagyobb nemzetközi versenyeken a hollandok a fő riválisai (Fotó: MTI/EPA/ANP/Vincent Jannink)