Nyáron veszi át a Ferencváros irányítását az új vezetőedző

Hivatalos oldalán jelentette be a Ferencváros, hogy 2022 nyarától a jelenlegi vezetőedző, Horváth Attila helyett Pásztor István irányítja majd a zöld-fehéreket. Pásztor játékosként 215-ször szerepelt a magyar válogatottban, amellyel negyedik lett a 2004-es athéni olimpián, a Veszprémmel pedig tizenkét alkalommal nyert magyar bajnoki címet.

– Horváth Attila nagyon sokat tett eddig is a Ferencváros sikereiért, viszont nyáron lejár a szerződése, és úgy éreztük, hogy férficsapatunknak új impulzusokra van szüksége. Pásztor Istvánt nem kell bemutatni senkinek, elismert alakja a magyar kézilabdának, nagyon komoly játékosmúlttal a háta mögött. A jövő évi keret kialakításában, több magyar válogatott szintű játékos leigazolásában Pásztor István személye is nagy szerepet játszott. Bízunk benne, hogy a Fradi férfi-kézilabdacsapatára az utóbbi években jellemző fejlődés töretlen marad, és még magasabb szintekre tudunk lépni a következő időszakban – fűzte hozzá a bejelentéshez a szakosztály ügyvezető igazgatója, Görög Zsolt.

Az ötvenéves Pásztor a Pénzügyőrnél és a magyar férfi ifjúsági válogatottnál végez szakmai munkát, valamint televíziós szakkommentátorként is dolgozik, ám ezeknek a feladatainak nyáron búcsút int.

– Tisztában vagyok azzal, hogy teljes embert kíván ez a poszt, ezért nem is volt kérdés, hogy csak a Fradira fogok koncentrálni, mert egy vezetőedzőnek a nap 24 órájában rendelkezésre kell állnia a vezetőknek és a játékosoknak is. Óriási megtiszteltetés, hogy engem választottak a Ferencváros elöljárói, én csak annyit tudok ígérni nekik és a szurkolóknak is, hogy rengeteget fogok dolgozni azért, hogy rászolgáljak erre a bizalomra. Az elmúlt hetekben legalább tizenöt meccsét megnéztem a csapatnak, nagyon sok videót vágok, egyénekre lebontva is, mert szeretném, hogy mire elkezdődik a közös felkészülés, addigra úgy tudjak odaállni a csapat elé, hogy mindenkiről tudjam, több-kevésbé mire képes. A jövő évi keret kialakításakor fontos szempont volt, hogy nagyban ne változzon a csapat összetétele, mert az egyértelmű, hogy egy nagyszerű közösség alakult itt ki – fogalmazott a Ferencváros oldalán Pásztor István.

Borítókép: Pásztor István (Fotó: fradi.hu)