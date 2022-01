Rejtélyesek a felakasztva talált Európa-bajnok halálának körülményei

Péntekre virradó éjjel Kijevben holtan találták Vlagyimir Vircsisz korábbi profi nehézsúlyú Európa-bajnok ukrán ökölvívót. A 49 éves Vircsisz holttestét felakasztva találták meg, de a rendőrség az első hírek szerint nem öngyilkosságot feltételez, gyilkosság gyanúja miatt indult nyomozás. A rendőrség tájékoztatása szerint lakossági bejelentésre egy többemeletes irodaház kazánházában találták meg a holttestet. Ezt az ökölvívó felesége azonosította, aki már délelőtt bejelentette férje eltűnését, mivel előző este nem tért haza otthonukba.

Vircsisz halálát a sajtó összefüggésbe hozta Katerina Handzjuk ukrán civil aktivista 2018-as halálával is. A dél-ukrajnai Herszon város polgármesterének tanácsadóját súlyos égési sérülésekkel több mint három hónapon át ápolták egy kijevi kórházban, miután támadója tömény kénsavat spriccelt rá, az arcát célba véve. Az aktivistanő testének több mint harminc százalékán szenvedett égési sérüléseket, és a kórházban elhunyt. Handzjuk korábban korrupcióval vádolta meg a Herszon megyei rendőrség gazdaságvédelmi részlegvezetőjét. A Handzjukra támadó személyt elfogták, s az ügyben több gyanúsítottat is őrizetbe vettek, de a felbujtó személyére azóta sem derült fény. Az ügybe belekeveredett egy helyi politikus, Vlagyiszlav Manger is, aki ellen eljárás indult, mellette azonban Vircsisz is tanúskodott.

Csütörtökön Manger bírósági tárgyalása előtt viszont váratlan fejlemény történt, a korábbi ökölvívó azzal támadta le, hogy fizesse vissza a tartozását. Manger kérte, hogy ne rendezzen jelenetet – majd Vircsiszt másnap felakasztva találták meg.

Pavel Dobrjanszkij, az Ukrán Ökölvívó-szövetség sajtótitkára szerint Vircsisz halálához anyagi problémák vezettek, mert állítólag ő is nagy összegekkel tartozott. Megfertőződött a koronavírussal, ami mentálisan megviselte, mindezeket figyelembe véve a sajtótitkár szerint az öngyilkosság sem zárható ki. A holttest mellett búcsúlevelet nem találtak, de dulakodásnak sem volt nyoma.

S talán most nyerhet értelmet Vircsisz három héttel ezelőtt bejegyzése a Facebookon, amelyben azt írta, hogy a nulláról akarja újrakezdeni az életét, és ehhez segítséget kért…

Ukrajnában ismert sportoló, ismert személyiség volt, a halála megdöbbentette az országot.

Vlagyimir Vircsisz 1999 és 2009 között láthattuk a profi ökölvívásban, az IBF, majd a WBO interkontinentális bajnoka volt, s Európa-bajnok. A 28 mérkőzéséből 26-ot megnyert, ebből 21-et kiütéssel, és a két vereségét nem akárkiktől szenvedte el: csak az üzbég Ruszlan Csagajev, aki a WBA nehézsúlyú világbajnoka volt, valamint a kubai Juan Carlos Gómez tudta legyőzni, utóbbi a WBC-nél a cirkálósúlyban világbajnoki címet szerzett.

