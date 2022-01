Tényként tálalják a hétszeres bajnok visszavonulását

A címvédő Tampa Bay Buccaneers idén már a főcsoportdöntőbe sem jutott be az NFL-ben, azonban úgy tűnik, a Los Angeles Rams ellen elvesztett rájátszásmérkőzés nemcsak a floridai csapat szezonjának végét jelenti.

Az ESPN szerint már tény: az volt Tom Brady huszonkét éves pályafutásának utolsó mérkőzése.

A klasszis irányító NFL-pályafutásának jelentős részében a New England Patriotsot erősítette, amely korábban soha nem nyert bajnokságot, Brady vezetésével viszont hatszor is diadalmaskodott a Super Bowlon. Húsz év után csapatot váltott, s első floridai idényében a Tampa Bay Buccaneerst is a csúcsra vezette.

Legtöbb sikerét a Patriots színeiben aratta (Fotó: Getty Images North America/AFP/Timothy A. Clary)

Az ESPN forrásai szerint Brady a lehetőségekhez mérten mindenféle felhajtás nélkül akar visszavonulni, s nem akart úgy pályára lépni, hogy mindenki a visszavonulóban lévő irányítóként beszél róla. Éppen ezért a hivatalos bejelentésre várhatóan nem kerül sor az idény vége előtt.

Brady többször is hangsúlyozta, hogy a folytatásról vagy befejezésről családként fognak dönteni, így nem meglepő, hogy a források szerint a legfontosabb szerepet a családja és az egészsége játszotta. A játéka feltétlenül nem indokolta volna az elhatározást: az irányító negyvennégy évesen is jó színvonalon játszott, s ha a bajnokság szempontjából nem is a csúcson fejezi be, senkinek sem fog kiöregedett játékosként megmaradni az emlékezetében.

A szupersztár rekordjainak felsorolásába szinte belekezdeni is felesleges, hét bajnoki aranygyűrűjével a csapatok között is csúcstartó lenne, a húsz végigjátszott alapszakaszából tizenkilenc alkalommal rájátszásba vezette aktuális csapatát.

Borítókép: Tom Brady szenzációs pályafutást tudhat maga mögött (Fotó: Getty Images North America/AFP/Michael Reaves)