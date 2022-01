Újra itthon folytathatja a korábbi magyar gólkirály

Eddigi a távozó futballistáinak nevét hozta nyilvánosságra a labdarúgó NB I nyolcadik helyén álló Budapest Honvéd. Eppel Márton Diósgyőrbe, Mohamed Mezgrani a Puskás Akadémiához igazolt. A Nemzeti Sport információi szerint a játékoskeretben történt koronavírusos megbetegedések miatt itthon készülő fővárosi csapat több új játékos szerződtetését is bejelentheti a napokban.

A 29 éves szerb védő, Marko Petkovics a szerb bajnokságban érdekelt Topolya csapatától igazolhat Kispestre. A román Craiova huszonhét éves ghánai középpályása, a 166 centiméteres termete miatt a „Mini Kante” becenévre hallgató Samuel Asamoah is a 14-szeres bajnokcsapat tagja lehet. Rajtuk kívül a klub utánpótlás-akadémiáján pallérozódó, szerb származású Holender Filip is piros-feketébe öltözhet a télen. A tizenhatszoros válogatott támadó 2019 nyarán bajnokként és gólkirályként köszönt el a Honvédtól, miután igent mondott a Lugano megkeresésére. Svájci klubja előbb kölcsönadta a Partizan Beogradnak, majd a szerb csapat végleg megszerezte Holender játékjogát. A Nemzeti Sport szerint a belgrádi csapat megfelelő ajánlat esetén elengedné a magyar válogatott támadót. Lehet, hogy már be is futott az a bizonyos ajánlat…

Borítókép: Holender Filip újra piros-feketébe öltözhet (Fotó: Srdjan Stevanovic/Getty Images)