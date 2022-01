Vettel foglalja el Hamilton helyét a Mercedesnél?

Továbbra sem dőlt el, Lewis Hamilton idén is folytatja-e a versenyzést a Formula–1-ben. A Mercedes hétszeres világbajnokának bár 2023-ig végéig szól a szerződése, a 37 éves pilóta a tavalyi idényzáró óta még a sebeit nyalogatja, és Toto Wolff csapatfőnök, valamint szakértők szerint is elképzelhető, hogy a brit nem lesz a mezőny tagja 2022-ben.

Hamilton az Abu-dzabi Nagydíjon magabiztosan haladt a nyolcadik vb-címe megszerzése felé, azonban az utolsó körök eseményei riválisa, Max Verstappen (Red Bull) kezére játszottak, és végül a holland versenyző fejére került a korona. A Mercedes a történtek miatt Michael Masit kiáltotta ki bűnbaknak, állítólag a versenyigazgató távozását követeli a német istálló. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) vizsgálatot indított az ügyben, amely Masi jövőjét is befolyásolhatja az F1-ben. A hírek szerint Hamilton ennek a függvényében hozza meg a maga döntését.

Bár nehezen elképzelhető, hogy a brit rekorder valóban idő előtt nyugdíjba vonulna, néhányan már eljátszottak a gondolattal, ki foglalhatná el Hamilton helyét a Mercedesnél. Ralf Schumacher például a négyszeres világbajnok Sebastian Vettelnek szavazna bizalmat a Mercedes vezetőinek helyében:

– Sebastian tapasztalata és sebessége nem tűnt el. A legfontosabb az, hogy mivel az Aston Martin koncepciója is hasonló, ő jól ismeri a Mercedes autójának és motorjának tulajdonságait – nyilatkozta a német Sky-nak a visszavonult pilóta, de ő is tisztában van vele, hogy erre a váltásra minimális az esély. – Lewis Hamilton hivatalosan nem ment sehova, és Toto Wolffnak is van még egypár saját tehetsége a sorban.

Vettelnek az Aston Martinhoz való igazolásában nagy szerepet játszott Otmar Szafnauer csapatfőnök, aki azonban távozott a posztjáról (a helyét Mike Krack veszi át, aki korábban a BMW-nél és a Saubernél is dolgozott). Ralf Schumacher úgy véli, a vezetőváltás nem feltétlenül lehet a német pilóta ínyére.

– Az Aston Martinnál történt személycserék nem biztos, hogy a legideálisabbak Sebastian szempontjából. Otmarral szerintem jó csapatot alkottak. Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy megragadna egy ilyen alkalmat, hiszen jobb esélye lenne a futamgyőzelmekre, és ő pontosan ezt akarja – tette hozzá a hatszoros futamgyőztes német.

Fotó: Sebastian Vettel a 2021-es Magyar Nagydíj eredményhirdetésén (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)