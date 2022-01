Willi Orbán az RB Leipzig történetének legeredményesebb védője

Willi Orbán első gólját les miatt elvették a Wolfsburg ellen, de a 76. percben, gól nélküli állásnál újra bevette a kaput a 29 éves játékos, az addig igencsak szenvedő RB Leipzig pedig ennek köszönhette, hogy végül kényelmes, 2-0-s győzelmet aratott hazai pályán a Bundesliga 20. fordulójában.

A magyar válogatott alapembere a huszadik gólját érte el az RB Leipzigben, s ezzel védő létére a kilencedik helyen áll a klub örökranglistáján. A védők között pedig Orbán nagy fölénnyel az első.

Mögötte a második helyen a 16-szoros német válogatott Lukas Klostermann, a kilencszeres német válogatott Marcel Halstenberg és az együttest még az alacsonyabb osztályokban erősítő, már visszavonult Lars Müller áll 13-13 találattal.

Orbán nem véletlenül szerepel összességében is a Leipzig top 10 góllövője között. A csapat egyik legjobb támadó szellemű labdarúgója, a svéd válogatott Emil Forsberg például 239 meccsen ért el 53 gólt, amihez viszonyítva a védő Orbán 219 találkozón szerzett húsz találata egyáltalán nem rossz.

Jelenleg Gulácsi Péter Leipzig csapatkapitánya, aki meg a pályára lépéseket tekintve áll a klubtörténet második helyén, de korábban Orbán is betöltötte ezt a posztot, és a nyilatkozataiból is érződik, hogy még mindig vezérszerepnek örvend az öltözőben, hiszen a kritikát és a célok kijelölését is megengedheti magának.