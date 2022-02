A Napoli edzője Horváth Ferenc stílusában nyilatkozott

Megkérdezték Spallettit Diego Maradonáról is, hogy szerinte ő kinek szurkolna most, ha még élne. Az argentin legenda ugye játszott mindkét csapatban, és noha a pályafutásában a Napoli volt az igazán meghatározó csapat, de 1982 és 1984 között a katalánokat is erősítette.

– Sok mindent olvastam Maradonáról, aki mindig szeretett állást foglalni – kezdte Spalletti. – Meggyőződésem, hogy mellettünk állna. Olyan csapattá válunk, amely méltó Maradonához. Ő szerette a látványos támadófutballt, és erre készülünk. Nálunk most Victor Osimhen az, akiben megvan egyfajta állatias düh, ami nagyon fontos a kulcspillanatokban. Maradonának is megvolt ez a tulajdonsága. Ezek olyan karakteres képességek, amiket nem könnyű megtalálni más játékosokban.

Eddig nem sokan találtak párhuzamot Maradona és a 23 éves nigériai csatár között, de Spalletti most ezt is megtette. Ettől függetlenül Osimhennek valóban kiváló idénye van, húsz meccsen tizenegy gólt számlál, a Transfermarkt 60 millió euróra becsli a piaci értékét.

Borítókép: Luciano Spalletti (Fotó: Giuseppe Cacace)