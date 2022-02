Az összetört orrú csapatkapitány már a jövő héten játszani akar

Mindössze tíz perc lehetett hátra az edzésből. A Sopron Basket játékosai fontos meccsre készültek, ha nyernek a francia Landes otthonában, akkor biztosan a másodig helyen végeznek az Euroliga B csoportjában, ami a folytatásban pályaelőnnyel jár. Egymás elleni játék szerepelt az edzés végén, amikor két játékos, Fegyverneky Zsófia és Nevena Jovanovic összeütközött egymással. A két játékos eszméletét vesztve elterült, a környékükön a parkettet ellepte a vér.

Mindez február 1-jén történt, és Fegyverneky Zsófia, a soproniak csapatkapitánya így emlékszik vissza a történtekre:

– Én védekeztem, Necánál volt a labda, csinált egy cselt az egyik, majd a másik irányba is, és a következő emlékem az, hogy fekszem a parketten, nagyon fáj a fejem és az orrom, körülöttem pedig azt beszélik valakik, hogy mentőt kell hívni.

Így is történt, és a kórházban kiderült, a két kosaras agyrázkódást szenvedett, mindkettőjük orra eltörött, Fegyverneky Zsófiáé ráadásul szilánkosan. Néhány órás megfigyelés után Nevana Jovanovicot nem sokkal éjfél után hazaengedték, a csapatkapitányt viszont reggelig még bent tartották.

– Hálás lehetek a soproni kórház orvosainak – mondja Fegyverneky Zsófia –, gyorsan és szakszerűen elláttak mindkettőnket. Figyelembe vették azt, hogy sportolók vagyunk, akiket szorít az idő, mert minél hamarabb vissza akarunk térni a pályára, és ehhez szabták a gyógymódot.

Fegyverneky Zsófa az egyik legjobban védekező kosaras Európában. Fotó: Fiba.com

Azóta eltelt csaknem tíz nap, a baleset nyomai természetesen nem múltak el ennyi idő alatt.

– Sokkal jobban vagyok, még nem százszázalékos az állapotom, de napról napra javul. Az ütközés helye nem szép, bár leapadt a nagy duzzanat, még különböző színekben játszik az orrom. Az agyrázkódás utáni fejfájás sem múlt még el, de fokozatosan enyhül. Annak örülök, hogy nem olyan sérülést szenvedtem el, amely miatt hosszú hónapokat lennék kénytelen kihagyni, így a körülményekhez képest akár szerencsésnek is mondhatom magamat.

A legégetőbb kérdés természetesen az, hogy mikor térhet vissza a két játékos a csapatba, amely nélkülük csak nyolc játékossal tudott kiállni a Landes ellen, és végül el is veszítette a mérkőzést.

– A franciaországi meccset követően az egész csapat kapott néhány nap szabadságot, és amióta az letelt, a saját felelősségemre én is lejárok a terembe az edzésekre. Persze, csak azt és annyit csinálok egyedül, amennyi nem ártalmas, és amennyit bírok, de remélem, hétfőtől már teljes értékű munkát tudok végezni a társakkal együtt. Ami pedig a visszatérést illeti, azt tervezem, hogy a jövő hét végén már a pályán lehetek a Magyar Kupa miskolci háromnapos döntőjében. Már elkészült a maszk, amelyet az éles edzéseken és a meccseken viselni fogok, a szükséges orrműtétre pedig a szezon befejezése után kerülhet sor.

A középtávoli tempódobás a specialitása. Fotó: Fiba.com

A Sopron Basket az ősszel remekül kezdett a magyar bajnokságban és az Euroligában is, ám december elejére megtorpant. Hol egyik, hol másik játékos esett ki betegség vagy sérülés miatt, edzetlenül, formán kívül játszottak többen is, és váratlan vereségek is érték a csapatot. Igaz, itthon továbbra is az élen áll, az Euroligában pedig nyolc közé került, és más csapatok elmaradt egymás elleni meccseinek a pótlásakor derül ki, hogy a második vagy a harmadik helyen végzett-e.

– Ez egy ilyen év, de remélem, lassan kiegyenesedünk – mondja Fegyverneky Zsófia. – A szezon elejétől fogva mostanáig nem tudtunk teljes csapattal edzeni, mindig akadt néhány hiányzó, tehát folyamatosan küszködünk ezzel a gonddal. Most viszont, ha nem jön közbe semmi, akkor végre nem lesznek hiányzók, és ki tud majd jönni az igazi képessége a csapatnak. Az olimpiai bajnok Stefanie Dolson érkezése jó hír a számunkra, láttam már őt játszani, komoly erősítés lesz, biztosan sokat tud majd nekünk segíteni. Remélem, a jövő héten egészségesen érkezik meg Sopronba...

